Migrantes y refugiados: León XIV llama a promover una “cultura de la reconciliación”

“Los migrantes y refugiados son a menudo testigos privilegiados de la esperanza, gracias a su resiliencia y su confianza en Dios”, explicó el Papa León XIV el 2 de octubre de 2025, al dar la bienvenida a los participantes de una reunión celebrada del 1 al 3 de octubre en el Instituto Augustinianum sobre la protección universitaria de los migrantes, un tema especialmente sensible en Estados Unidos. Esta reunión se celebra como preludio del Jubileo de los Migrantes, que se celebra en el Vaticano del 4 al 5 de octubre.

El Papa León XIV participó en el encuentro "Refugiados y migrantes en nuestra casa común", celebrado en el Instituto Augustinianum

"Rezo para que sus esfuerzos den origen a nuevas ideas y enfoques, poniendo siempre la dignidad de cada persona humana en el centro de cada solución", explicó León XIV. Colocó este enfoque en sintonía con el llamamiento del Papa Francisco, quien pidió a las universidades que "contribuyeran a responder a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas desplazados".

Al explicar que más de 100 millones de personas en el mundo están actualmente "afectadas por fenómenos de migraciones y desplazamientos", el Papa utilizó el término "globalización de la indiferencia", a menudo utilizado por su predecesor, denunciando por su parte una "globalización de la impotencia".

Se opuso a una "cultura de la reconciliación", pidiendo que se promueva especialmente en "tierras marcadas por profundas heridas debido a antiguos conflictos".

León XIV también enfatizó el testimonio de resiliencia de los migrantes que buscan una vida mejor. "Al prepararnos para celebrar los Jubileos de los Migrantes y las Misiones en este Año Santo, los animo a destacar estos ejemplos de esperanza en las comunidades a las que sirven", instó León XIV.

El tema de este encuentro es "Refugiados y migrantes en nuestra casa común: movilizando a las comunidades académicas para la acción". Reúne a más de 200 participantes de más de 40 países, involucrados en un proyecto que conecta a ONG, universidades y otras instituciones para garantizar una atención eficaz a las personas migrantes.

Estados Unidos : la academia se siente reconfortada por el apoyo del Papa

Entre los participantes en este encuentro, Alfred Babo, profesor asociado de sociología y antropología en la Universidad de Fairfield en Connecticut (EE.UU.), dijo a I.MEDIA que le conmovió el estímulo del Papa a las universidades en su apoyo a los migrantes, a pesar de un clima político hostil.

Este académico marfileño, residente en Estados Unidos desde hace 13 años, ha presenciado el aumento del racismo descarado de la policía hacia las comunidades africanas y percibe que se está gestando un gran temor ante el riesgo de mala conducta policial, con violencia desenfrenada bajo la presidencia de Trump. "Una simple parada de tráfico puede volverse muy desagradable si la policía ve que somos africanos", observa, impresionado por las redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

En algunas ciudades importantes, el ICE puede arrestar a personas en la calle por el color de su piel. Incluso ciudadanos estadounidenses han sido detenidos mientras reúnen todos los documentos necesarios para comprobar su ciudadanía, señala Alfred Babo.

En este contexto, los campus universitarios intentan seguir siendo espacios seguros para los estudiantes internacionales. "Las universidades han sido blanco de la administración, pero hemos visto a grandes instituciones como Harvard y Columbia plantar cara. Esto ha dado valor a pequeñas universidades como la nuestra para seguir siendo santuarios", explica.

"Nuestra universidad no permite la entrada de policías ni agentes del ICE a nuestro campus, lo que permite que los estudiantes en proceso de regularización, por ejemplo, se mantengan seguros", explica el profesor de Fairfield, donde la universidad jesuita cuenta con unos 6.000 estudiantes. La administración también ha decidido apoyar a todo el personal de origen extranjero brindándole asistencia legal en caso de dificultades administrativas.