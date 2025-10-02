Madre Maravillas: la heredera de Teresa en tiempos de guerra

Santa Teresa de Ávila convirtió un insulto en una misión. La madre Maravillas de Jesús, su hija del siglo XX, tuvo la misma intuición

Conozca a la madre María de las Maravillas de Jesús (1891-1974), la maravillosa (nunca mejor dicho) carmelita nacida en Madrid que llevó el fuego reformador de Santa Teresa al siglo XX. Ingresó en el Carmelo en 1919 y pronto sintió la llamada a fundar comunidades basadas en la oración, la sencillez y la alegría. Su nombre religioso es en sí mismo un canto de alabanza: María de las Maravillas de Jesús.

Comunidades carmelitas en tiempos de guerra

En 1926 abrió un monasterio en el Cerro de los Ángeles, cerca de Madrid, la primera de muchas casas "teresianas" que dirigiría en España y fuera de ella.

La guerra estalló en julio de 1936. La Madre Maravillas no respondió a la violencia con dramatismo, sino con fidelidad. Cuando los disturbios anticlericales hicieron insegura la vida en el convento, trasladó a sus hermanas del Cerro a un pequeño apartamento en Madrid, manteniendo vivo el ritmo de la oración y el cuidado mutuo bajo un mismo techo abarrotado.

Incluso entonces miró hacia fuera: en septiembre de 1937 ayudó a fundar otro Carmelo en Las Batuecas, Salamanca, como nuevo hogar para la vida contemplativa. Una vez terminada la guerra, regresó para restaurar el monasterio del Cerro en 1939. Su liderazgo estabilizó a sus comunidades en medio de la escasez y el miedo, y les proporcionó un camino de vuelta a la vida normal.

Si Teresa de Jesús era conocida como "inquieta y andariega" —una descripción mordaz del nuncio papal Felipe Sega que ella redimió con valentía—, la Madre Maravillas demostró que la Iglesia todavía necesita esa santa inquietud. Teresa recorrió España fundando casas; el apodo se le quedó porque se negaba a quedarse quieta cuando el Evangelio pedía acción.

A la India y más allá

Maravillas compartía ese mismo corazón itinerante. En 1933, a petición del obispo local, envió hermanas a Kottayam para fundar un Carmelo en la India, vinculando la reforma española de Teresa con la fe del subcontinente y abriendo una corriente de nuevas fundaciones allí.

A lo largo de las décadas, guiaría o inspiraría a comunidades en Ávila, Toledo, Málaga y otros lugares, insistiendo siempre en que los carmelitas permanecieran pobres, centrados y acogedores con cualquiera que buscara a Dios.

¿Qué la movía? No era la inquietud por sí misma, sino el amor, anclado en la oración eucarística, la obediencia agradecida a la Iglesia y un feroz deseo de crear un espacio donde el silencio pudiera sanar.

Sus decisiones durante la Guerra Civil Española demuestran que los contemplativos sirven a la sociedad no huyendo de sus heridas, sino presentándolas ante Dios: así es como la fe cumple su función.

El Catecismo dice que los santos son signos del Espíritu actuando en la Iglesia, sosteniendo nuestra esperanza (cf. CEC 828). El valiente y sereno coraje de la Madre Maravillas —convirtiendo apartamentos en capillas, plantando claustros en nuevos terrenos— muestra cómo se comporta la esperanza cuando las calles están ruidosas.

Amor que no se queda quieto

Y esa frase otra vez: inquieta y andariega. Teresa convirtió un insulto en una misión. Maravillas, su hija del siglo XX, tenía la misma energía: atenta a Dios, rápida en actuar por el bien de sus hermanas, sin miedo a cruzar fronteras por el Evangelio.