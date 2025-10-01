(VIDEO) Santa Teresita de Lisieux y su pronta canonización

La historia de santa Teresita de Lisieux nos recuerda que la verdadera grandeza puede esconderse en lo más pequeño. Con solo 24 años de vida, sin haber salido nunca del convento y sin realizar obras “extraordinarias”, Teresita conquistó el corazón de millones y dejó una huella imborrable en la Iglesia.
En este video te compartimos por qué su camino hacia los altares fue tan ágil, a pesar de haber vivido una vida breve y aparentemente sencilla. Desde su impactante testimonio espiritual hasta el enorme eco que tuvo su autobiografía en todo el mundo, descubre cómo una joven carmelita que nunca salió del convento logró convertirse en santa.