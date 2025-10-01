Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Santa Teresita de Lisieux y su pronta canonización

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Fátima Navarro - publicado el 01/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
¿Sabías que una de las causas de canonización más rápidas en la historia fue la de santa Teresita de Lisieux?

La historia de santa Teresita de Lisieux nos recuerda que la verdadera grandeza puede esconderse en lo más pequeño. Con solo 24 años de vida, sin haber salido nunca del convento y sin realizar obras “extraordinarias”, Teresita conquistó el corazón de millones y dejó una huella imborrable en la Iglesia.

En este video te compartimos por qué su camino hacia los altares fue tan ágil, a pesar de haber vivido una vida breve y aparentemente sencilla. Desde su impactante testimonio espiritual hasta el enorme eco que tuvo su autobiografía en todo el mundo, descubre cómo una joven carmelita que nunca salió del convento logró convertirse en santa.

Conoce los objetos dejados por santa Teresa de Lisieux:

{"rendered":"Los objetos dejados por santa Teresa de Lisieux"}Galería fotográfica
(VIDEO) santa Teresita y sus hermanas en el Carmelo
Te puede interesar :(VIDEO) santa Teresita y sus hermanas en el Carmelo
El envenenamiento por mercurio precipitó la muerte de Teresa de Lisieux
Te puede interesar :El envenenamiento por mercurio precipitó la muerte de Teresa de Lisieux
Poderosa oración para elevar el mundo al cielo
Te puede interesar :Poderosa oración para elevar el mundo al cielo

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
canonizacionsantosTeresa de Lisieuxvideo
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día