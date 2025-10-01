Pena de muerte: ¿qué pensaba san Juan Pablo II sobre ella?

Cada vez que la pena de muerte aparece en las noticias, algunos tratan de justificarla alegando que matar a un asesino es simplemente justicia.
Algunos incluso citan los siguientes versículos del libro del Éxodo para justificar su afirmación:
"Si se produce algún daño, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe".
Para quienes siguen esta lógica, si alguien mata a otra persona, esa persona merece la muerte.
La opinión de san Juan Pablo II
San Juan Pablo II fue testigo de muchas atrocidades durante su vida y se enfrentó a esta cuestión de justicia durante la Segunda Guerra Mundial.
Conocía a personas en Polonia que creían que la única forma de combatir la ocupación nazi era luchar y matar a sus opresores. Aunque sin duda esa era una opción, San Juan Pablo II decidió combatir el mal con la poesía y el teatro.
Más tarde, cuando fue elegido papa, escribió la encíclica Evangelium Vitae, en la que se refirió directamente a la pena de muerte:
"Existe una tendencia creciente, tanto en la Iglesia como en la sociedad civil, a exigir que se aplique de forma muy limitada o incluso que se suprima por completo. El problema debe considerarse en el contexto de un sistema de justicia penal cada vez más acorde con la dignidad humana y, por lo tanto, en última instancia, con el plan de Dios para el hombre y la sociedad. El objetivo principal del castigo que impone la sociedad es 'reparar el desorden causado por la ofensa'".
Continuó explicando que:
"Está claro que, para alcanzar estos objetivos, se debe evaluar y decidir cuidadosamente la naturaleza y el alcance del castigo, y no se debe llegar al extremo de ejecutar al delincuente, salvo en casos de absoluta necesidad: en otras palabras, cuando no sea posible defender a la sociedad de otra manera. Hoy en día, sin embargo, gracias a las constantes mejoras en la organización del sistema penal, estos casos son muy raros, si no prácticamente inexistentes".
La pena de muerte no debe justificarse con la mentalidad del "ojo por ojo". Si alguna vez se aplicara, tendría que ser en un caso tan excepcional como el de alguien que supusiera una amenaza para la sociedad.
La modificación hecha por el Papa Francisco
Esta es una de las razones por las que el Papa Francisco pidió que se modificara el Catecismo de la Iglesia Católica para reiterar este punto: que el sistema judicial moderno ha hecho innecesaria la pena de muerte.
La Iglesia enseña que cada persona fue creada a imagen y semejanza de Dios. Incluso un asesino tiene dignidad humana que debemos reconocer y respetar.
Siempre existe la posibilidad de arrepentimiento y conversión mientras una persona está viva, y esto es algo por lo que todos debemos esperar y rezar.
Es importante recordar cómo Jesús mencionó el versículo del Éxodo:
"Habéis oído que se dijo: 'Ojo por ojo y diente por diente'. Pero yo os digo: No resistáis al mal. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ponle también la otra; y si alguien te demanda y te quita la túnica, déjale también tu manto; y si alguien te obliga a caminar una milla, camina con él dos" (Mt 5, 38-42).
Los cristianos estamos llamados a pensar de manera diferente sobre la justicia y a no atacar a una persona, pidiendo su muerte. En cambio, debemos pedir su conversión.