El perro Hardy se une al primer obispo estadounidense nacido en Nicaragua

El obispo Chau, auxiliar en Newark, aporta su experiencia ministerial, incluso con la comunidad de sordos, y un fiel compañero

El recién ordenado obispo Pedro Bismarck Chau aporta su herencia y un compañero canino, junto con su amplia experiencia pastoral, a su nombramiento como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Newark, Nueva Jersey.

Ordenado obispo el 8 de septiembre, Chau es el primer obispo nacido en Nicaragua en los Estados Unidos.

Se puede aprender mucho sobre el obispo Chau con solo comprender su nuevo escudo de armas. Los colores blanco y azul simbolizan su Nicaragua natal, donde vivió hasta emigrar a Estados Unidos en su adolescencia. El color negro de las colinas se remonta aún más atrás para honrar su ascendencia china, el color de la dinastía Zhou. Los diversos símbolos son un guiño a su devoción mariana, su nombre de bautismo, San Pedro la Roca e incluso al Papa León.

La mano dorada alzada en señal de bendición no solo es un símbolo de bendición episcopal, sino también un reconocimiento a la comunidad sorda, a la que el obispo ha servido gracuas a que domina la lengua de señas americana (ASL).

I, SajoR

Otro aspecto encantador del obispo Chau (pero que no encontrarás en su escudo) es su perro, Hardy.

Un compañero ministerial

Hardy es un cruce entre Staffordshire Terrier y Pitbull, cuya naturaleza apacible le ha granjeado muchos amigos. La Iglesia Católica de Jersey relata que la propiedad de Hardy por parte de Chau parece casi providencial.

Archdiocese of Newark

Hardy pertenecía a una mujer sin hogar que acudía al comedor social de la parroquia donde el actual obispo Chau era párroco. La mujer no podía brindarle la atención médica que necesitaba, pero una enfermera de la parroquia lo compró. Logró conseguirle la atención veterinaria que necesitaba, pero cuando la feligresa descubrió que el padre Chau estaba interesado en un cachorro, Hardy encontró un nuevo dueño.

Incluso cuando la nueva asignación pastoral del Padre Chau implicó que Hardy necesitara una casa diferente, otros propietarios nunca resultaron adecuados. Ahora, Hardy ha acompañado al Obispo Chau en su ministerio a través de varias asignaciones, incluyendo convertirse en un visitante frecuente de la Universidad de Rutgers, donde el Obispo Chau sirvió en el Centro Newman.

Ahora, el obispo Chau (y Hardy) apoyan al cardenal Tobin en la Arquidiócesis de Newark en un nuevo cargo. Chau, uno de los cuatro obispos auxiliares, servirá como obispo regional del condado de Hudson, supervisando 51 parroquias y aproximadamente 200,000 católicos.

Dominando el inglés, el español y la lengua de señas americana, el obispo Chau ha servido a diversas parroquias y grupos de personas durante sus años como sacerdote. Este servicio está firmemente arraigado en su fe.

Archdiocese of Newark

La cruz azul de la fe en su escudo, con una flor de lis plateada que se alza sobre un montículo, representa esto. La Arquidiócesis de Newark explica que "el obispo ve esto como un símbolo de que él es quien es gracias a Cristo, porque murió en la cruz para darnos vida y convertirnos a todos en una nueva creación".