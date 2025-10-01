Aleteia
El Papa León XIV apoya la COP30 y llama a presionar a los gobiernos

papa león xiv ecología integral

© Vatican Media (captura de YouTube)

El Papa León XIV en el Centro Mariápoli de Castel Gandolfo, 1 de octubre de 2025

I.Media - publicado el 01/10/25
El Papa León XIV habló sobre la ecología integral en la inauguración de la conferencia "Levantando la Esperanza", que se celebra del 1 al 3 de octubre en el Centro Mariápoli de Castel Gandolfo

El Papa León XIV instó a un cambio del discurso ambientalista a una conversión ecológica que transforme los estilos de vida personales y colectivos en la reunión celebrada el 1 de octubre de 2025 en Castel Gandolfo, con motivo del décimo aniversario de la encíclica Laudato si' sobre ecología integral. Un mes antes de la COP30, que se celebrará en Belém, Brasil, animó a presionar a los gobiernos para que desarrollen e implementen regulaciones, procedimientos y controles más rigurosos.

Tags:
castelgandolfoecologiapapa leon xiv
