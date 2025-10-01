El Papa León XIV apoya la COP30 y llama a presionar a los gobiernos

El Papa León XIV instó a un cambio del discurso ambientalista a una conversión ecológica que transforme los estilos de vida personales y colectivos en la reunión celebrada el 1 de octubre de 2025 en Castel Gandolfo, con motivo del décimo aniversario de la encíclica Laudato si' sobre ecología integral. Un mes antes de la COP30, que se celebrará en Belém, Brasil, animó a presionar a los gobiernos para que desarrollen e implementen regulaciones, procedimientos y controles más rigurosos.

El Papa León XIV habló sobre la ecología integral en la inauguración de la conferencia "Levantando la Esperanza", que se celebra del 1 al 3 de octubre en el Centro Mariápoli de Castel Gandolfo

El pontífice habló en la inauguración de la conferencia "Levantando la Esperanza", que se celebra del 1 al 3 de octubre en el Centro Mariápoli de Castel Gandolfo. Dedicado a los grandes desafíos ecológicos ante la COP30, organizada por las Naciones Unidas en Belém, el evento también brindó la oportunidad de celebrar el décimo aniversario de la publicación de la encíclica Laudato si' (2015), el famoso texto del Papa Francisco dedicado a la "ecología integral".

Antes de hablar, el Papa peruano-estadounidense escuchó un poderoso discurso de Arnold Schwarzenegger, actor y exgobernador de California, cuyo leitmotiv fue la exhortación: "¡Acabemos con la contaminación!" Luego, haciendo otra alusión a una de sus exitosas películas, el actor designó al Papa León XIV como un "héroe de acción" de la ecología. A lo que el Pontífice, visiblemente divertido por el humor del exfisicoculturista, respondió que los "héroes de acción" eran todos aquellos que "trabajan juntos para marcar la diferencia".

"Todos los miembros de la sociedad […] deben presionar a los gobiernos para que desarrollen e implementen regulaciones, procedimientos y controles más rigurosos", declaró el pontífice en su discurso, leído en inglés. Insistió en que sin el "papel activo" de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas, no sería posible mitigar el daño ambiental.

COP 30: “No hay lugar para la indiferencia ni la resignación”

Con esto en mente, el Papa León XIV instó a que la COP30 en Belém fuera un momento de "diálogo constructivo". Dirigiéndose a la ministra brasileña de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, quien intervino en la inauguración del congreso, el Papa insistió: "No hay lugar para la indiferencia ni la resignación".

El Papa rindió un cálido homenaje a la encíclica Laudato si', destacando su vigencia y su impacto en muchas personas, especialmente fuera de la Iglesia. "¡Demos gracias a nuestro Padre celestial por este don que hemos heredado del Papa Francisco!", dijo.

El Papa instó entonces a que la encíclica se ponga en práctica para que los desafíos que destaca no sean meras modas pasajeras o, peor aún, percibidas y sentidas como temas de discordia. Para él, es hora de pasar de la recopilación de datos al cuidado, y del discurso ambiental a una conversión ecológica que transforme los estilos de vida personales y colectivos.