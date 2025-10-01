5 citas bíblicas para tener un corazón humilde y manso

Para ganarnos el cielo es necesario tener un corazón humilde y manso como el de Jesús que nos permita obrar con amor y rectitud en toda situación y a lo largo de nuestra vida. Para ello, existen algunas citas bíblicas que nos ayudarán a conocer más sobre la virtud de la humildad y sobre todo cómo podemos aplicarla a donde quiera que vayamos y con quien estemos.
Un corazón humilde vence siempre
El Papa Francisco, en una de sus catequesis sobre los vicios y las virtudes, habló sobre la importancia de la humildad e ilustró cómo ésta es una fuente de paz, no solo para la Iglesia, sino para el mundo entero:
"Hermanos y hermanas, la humildad lo es todo. Es lo que nos salva del Maligno y del peligro de convertirnos en sus cómplices. Y la humildad es la fuente de la paz en el mundo y en la Iglesia. Donde no hay humildad hay guerra, hay discordia, hay división. Dios nos ha dado ejemplo de ello en Jesús y María, porque [ellos son...] nuestra salvación y nuestra felicidad".
Por ello, te presentamos algunas citas bíblicas que te ayudarán a ser humilde y manso de corazón: