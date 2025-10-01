10 Citas para recordar que en Dios tenemos nuestra esperanza

El Jubileo de la Esperanza que comenzó el 25 de diciembre de 2024 está entrando en la recta final. Durante estos meses Dios nuestro Señor ha derramado infinitas bendiciones sobre los millones de "Peregrinos de Esperanza" que han acudido a Roma para pasar por la Puerta Santa y para participar en cada encuentro que se ha realizado, pero también sobre quienes hemos participado en las diócesis de todo el mundo.
Acontecimientos memorables
Además, indudablemente este año ha sido memorable por la relevancia de los acontecimientos vividos: primero la enfermedad, muerte y funerales del Papa Francisco, seguido del cónclave y la alegría general por la elección del primer Papa del continente americano. Luego, hemos sido testigos de la gran energía con la que León XIV ha impulsado el Jubileo y enviado mensajes de paz a las naciones en guerra.
Y, sobre todo, hemos sentido la presencia de Dios que, a través de la Sagrada Escritura, nos recuerda que Él siempre está con nosotros en los momentos decisivos de nuestra vida, ya sea en los acontecimientos felices o en las tribulaciones. Por eso, no desfallezcamos y avivemos nuestra fe con las siguientes citas bíblicas: