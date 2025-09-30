Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) El pasatiempo poco conocido de Pier Giorgio

Fátima Navarro - Cerith Gardiner - publicado el 30/09/25
El santo Pier Giorgio Frassati es conocido por sus caminatas en la montaña, su caridad hacia los pobres y su profunda fe, pero ¿sabías que también incursionó en el Mahjong?

El santo Pier Giorgio Frassati es conocido por sus caminatas en la montaña, su caridad hacia los pobres y su profunda fe, 
pero ¿sabías que también incursionó en el Mahjong?

Pier Giorgio mencionó haber aprendido este clásico juego de fichas en una carta a su hermana, Luciana, revelando un lado lúdico de su personalidad, así como su afán por aprender. Con su canonización, los fieles están conociendo más sobre su vida, y lo que destaca es que Pier Giorgio tenía un carácter muy normal y alegre, características que lo hacen especialmente atractivo para los jóvenes.

El mahjong podría parecer un pasatiempo inusual para un italiano de principios del siglo XX, pero para la década de 1920, este juego chino se había convertido en un fenómeno mundial. El mahjong es un juego para cuatro jugadores de estrategia, memoria y un poco de suerte, similar al rummy, pero que se juega con fichas grabadas. Es fácil de aprender, pero ofrece diversión y desafío sin límites.

Para Pier Giorgio, la fe y la amistad estaban profundamente entrelazadas. Esto se puede apreciar en otra carta que escribió: 

"Uno de los afectos más hermosos es el de la amistad; y cada día debo agradecer a Dios porque me ha dado amigos… que constituyen para mí una guía preciosa para toda mi vida".

Conoce más sobre sus pasatiempos con este video de Aleteia.

Revive la canonización de Pier Giorgio y Carlo Acutis con estas imágenes:

{"rendered":"Revive la canonizaci\u00f3n de Pier Giorgio y Carlo Acutis con estas im\u00e1genes:"}Galería fotográfica
