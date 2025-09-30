Un nuevo museo para conocer a Frida Kahlo en CDMX

Para comprender mejor la obra de Frida Kahlo, la artista mexicana reconocida en todo el mundo, es necesario conocer su historia de vida. La Casa Roja, un nuevo museo en la Ciudad de México, se convierte en una excelente herramienta para aproximarse a ella

Frida Kahlo -uno de los rostros más reconocidos en la Historia del Arte en México y el mundo- pintó 152 obras según el historiador de arte y curador Luis Martín Lozano; de las cuales, al menos la mitad se exhiben en el extranjero. Para comprender la trayectoria de esta artista y conocer más sobre sus primeros años de vida, el 27 de septiembre se inauguró la Casa Roja, un nuevo museo en la Ciudad de México.

El museo Casa Kahlo -ubicado en Coyoacán, a unas cuadras de la Casa Azul- fue la casa familiar de Frida, el lugar donde vivió de niña, donde se refugió siendo adulta y compartió con los suyos. Ahora, sus paredes exhiben sus inicios artísticos, la vida familiar y sus recuerdos: obras que tejió en su infancia, postales que calcó, utensilios artísticos de la época, cartas y retratos familiares, joyas y un fresco pintado por ella en la cocina.

La vida familia y el accidente

Definido como un espacio para conocer “los afectos que tuvo y la gran persona que fue” por su sobrina nieta, Mara Romeo Kahlo, este museo muestra la historia de la familia y permite descubrir la faceta más íntima y humana de Frida Kahlo. Aquello que marcó su persona, y por ende, su obra.

Así, esta exposición permanente permite conocer la vida familiar que influyó en su desarrollo artístico y la convalecencia, período que la llevó a plantearse seriamente el oficio de artista.

En una entrevista para Architectural Digest, Mara declaró:“Más allá de su legado como pintora, aquí se exhiben cartas que Frida escribió a su familia desde el hospital, relatando con ternura sus días de convalecencia; también conocemos un poco más de su papá en su faceta de fotógrafo y su legado invaluable que reúne retratos de Miguel Ángel de Quevedo y Porfirio Díaz”.

¿Quién fue Frida Kahlo?

Frida Kahlo Domaine Public

Magdalena Carmen Frida Kahlo nació en Coyoacán, Ciudad de México, el 6 de julio de 1907. Sus padres fueron Matilde Calderón y Guillermo Kahlo, quien también fue artista y fotógrafo oficial de la arquitectura de Porfirio Díaz en México.

A los seis años enfermó de Poliomielitis, lo que le provocó severos problemas de movilidad que la apartaron y le causaron soledad; sin embargo, el problema de salud más severo fue ocasionado por un accidente de tranvía en 1925. Este accidente produjo una fractura triple en su columna que limitó aún más su movilidad y la llevó a enfrentar más de 30 operaciones a lo largo de su vida.

Derivado de las secuelas de su accidente, durante su matrimonio con Diego Rivera, vivió tres abortos espontáneos que también provocaron un profundo sufrimiento en ella.

Todas estas experiencias fueron retratadas en su arte -perteneciente a la corriente del surrealismo-, que se convirtió en un medio de expresión, pero también en un medio para alcanzar la resiliencia. Así, en una época en la que poco se hablaba sobre problemáticas como la discapacidad y la pérdida de un embarazo, Frida Kahlo encontró la manera de visibilizar un duelo del que hoy somos cada vez más conscientes.