¿Qué tan buen administrador de tus bienes te consideras?

Ser administrador de los bienes terrenales es importante porque Dios nos pedirá cuentas, pero saber gestionar la parte espiritual es de vital importancia.

Dios nos regala bienes materiales para que no suframos carencias en este mundo porque son necesarios para vivir y hacerlo dignamente. Pero es más que obvio que existen personas que no tienen ni siquiera lo elemental para subsistir, por eso a cada uno nos toca ser administrador de lo que el Señor nos da a diario.

El pan de cada día

La cuarta petición que hacemos a Dios en el Padre nuestro es que nos dé el pan de cada día. Por eso es muy válido pedirle que nos nos abandone su divina providencia y si es su voluntad, Él nos dará más de lo indispensable para tener una vida holgada.

Sin embargo, hay que estar conscientes de que los bienes que recibamos no son para acumularse. Debemos aprender a repartir lo que tenemos, aunque no nos sobre. No tiene caso guardar lo que puede alguien más puede aprovechar.

El Santo Cura de Ars decía que "Dios nos hará un juicio de fortuna", por eso, es muy recomendable que aprendamos a elaborar un plan mensual de gastos y que incluyamos cuanto destinaremos al ahorro, a los imprevistos y a la ayuda para los necesitados.

Porque lo que tenemos de sobra, en realidad pertenece a los que nada tienen, y a veces, no es necesario ir tan lejos: nuestra propia familia puede necesitar de nuestro apoyo.

Administrador de talentos

Por supuesto, lo material es importante, pero la parte espiritual es fundamental. Cada quien deberá responder de sus talentos, habilidades, virtudes demás cualidades que Dios le regale, porque con todo ello debe darle gloria.

Es lamentable presenciar cómo se desperdician las vidas de los jóvenes que prefieren encauzar sus esfuerzos en el tener y no en el ser. Derrochan su juventud en vicios en lugar de aprovecharla en construir una familia, una profesión, una vida dedicada a Dios mediante el servicio al prójimo.

Dios nos pedirá cuentas sobre lo que nos ha dado y que hemos o no compartido. Todos podemos ofrecer algo y ser buenos administradores: de nuestro tiempo, para acompañar al que está en soledad. De nuestros conocimientos, para enseñar al que no sabe. De nuestra sabiduría, para dar buen consejo al que lo necesita. Las obras de misericordia espirituales nos dan una gran idea de lo que podemos hacer por los demás.