ONU: Arzobispo Gallagher acusa al mundo de “mirar para otro lado” ante la persecución de los cristianos

Paul Richard Gallagher

RICCARDO DE LUCA / ANADOLU AGENCY / AFP

I.Media - publicado el 30/09/25
El arzobispo Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados, dio un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 29 de septiembre de 2025 en el que habló sobre los cristianos perseguidos en el mundo

“Los datos muestran que los cristianos son el grupo religioso más perseguido a nivel mundial, pero la comunidad internacional parece estar haciendo la vista gorda ante su difícil situación”, dijo el arzobispo Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 29 de septiembre de 2025. En un largo discurso, el jefe de la diplomacia de la Santa Sede, que tiene estatus de observador en la ONU, esbozó las prioridades del nuevo Papa León XIV en el escenario internacional.

cristianos perseguidosobispoonu
