Líderes de la pastoral hispana viajan a Roma para el Jubileo de los Migrantes

Peregrinos de distintas partes de EE.UU. atravesarán las Puertas Santas, celebrarán la Misa con el Papa León XIV, y darán testimonio de esperanza y dignidad humana

Casi 100 miembros de la Iglesia Católica, religiosos y líderes laicos pastorales que sirven a Hispanos/Latinos de distintas partes de Estados Unidos viajarán a Roma como Peregrinos de Esperanza este octubre, como parte de una histórica peregrinación al Jubileo para Migrantes en el Vaticano. Organizado por el Consejo Nacional Católico para el Ministerio Hispano (NCCHM, por sus siglas en inglés), la peregrinación se llevará a cabo del 1 al 8 de octubre de 2025, culminando con una Misa especial del Jubileo con el Papa Leo XIV.

El Vaticano ha designado 2025 como Año Jubilar de la Esperanza, invitando a los católicos a redescubrir la misericordia y la justicia de Dios mediante el peregrinaje, la renovación y el servicio. El Jubileo para los Migrantes- una celebración importante durante este Año Santo se centrará en los días 4 y 5 de octubre, afirmando el compromiso permanente de la Iglesia con los migrantes y los refugiados.

“La peregrinación es más que simbólica; es un acto profético", dijo Elisabeth Román, Presidenta del NCCHM. “Caminamos por las Puertas Santas de Roma como signo de solidaridad con todas las familias migrantes que buscan dignidad, esperanza y acogida.”

La peregrinación reúne a casi 100 líderes y peregrinos de más de 50 diócesis de los EE.UU. y más de 60 organizaciones, parroquias y ministerios, lo que demuestra el amplio alcance y la diversidad de las comunidades que caminan juntas hacia el Jubileo.

Entre las organizaciones, ministerios y comunidades representadas se encuentran NCCHM, Gamaliel Network, Discerning Deacons, USCCB, Instituto Fe y Vida, Southeast Pastoral Institute (SEPI), Federation of Pastoral Institutes, Dolores Mission, St. Leonard Catholic Church, St. Mary of the Angels, Society of Helpers, y Sadlier Publishing.

4 puntos clave de esta peregrinación:

● Participación en la Audiencia oficial y Misa del Jubileo para Migrantes con el Papa León XIV en la Basílica de San Pedro.

● Peregrinaje a las cuatro basílicas mayores de Roma, atravesando las Puertas Santas y visitando la tumba del Papa Francisco.

● Peregrinación a Asís, la ciudad natal de san Francisco y santa Clara, visitando el lugar de descanso del Santo millenial, Carlo Acutis.

● Testimonios de migrantes y de sus familiares, y sesiones formativas sobre la Doctrina Social de la Iglesia, sinodalidad, y el cuidado pastoral a los migrantes.

Peregrinos provenientes de diversos contextos culturales y pastorales- desde oficinas diocesanas hasta comunidades fronterizas- compartirán historias personales de migración, muchos siendo inmigrantes ellos mismos.

“Traemos con nosotros los rostros, las voces y las oraciones de nuestras comunidades”, dijo el Padre Rafael Hernández, sacerdote de California que acompaña al grupo. “Se trata de proclamar el Evangelio de la esperanza en un mundo donde los migrantes a menudo son chivos expiatorios y olvidados”.

La peregrinación del NCCHM refleja que, a medida que la Iglesia en los Estados Unidos continúa creciendo en diversidad cultural y lingüística, esta peregrinación representa el liderazgo y la vitalidad de la comunidad católica hispana. El Papa León XIV ha dicho que los migrantes y refugiados tienen un papel importante al mostrar esperanza por un futuro mejor.