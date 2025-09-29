Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
A Fondo
separateurCreated with Sketch.

Los martes, ¡un día especial para los Papas!

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-visit-sanctuary-our-lady-of-grace-mentorella-vatican media-

© Francesco Sforza | Vatican Media

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Cyprien Viet - publicado el 29/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Desde principios de septiembre, León XIV tiene la costumbre de viajar a Castel Gandolfo durante 24 horas, de lunes a martes por la noche. Con ello, puso de relieve la tradición de que el martes sea día libre para los papas

Durante el verano, el sacerdote francés Pierre Amar contaba a I.Media su percepción muy positiva de la estancia de León XIV en Castel Gandolfo: "Quien no descansa cansa a los demás. Descansar también significa dar un respiro a los compañeros… y algunos empleados bajo presión podrían ver -en la actitud del Papa- una buena lección de gestión que sugerir a sus jefes hiperconectados".

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
castelgandolfodescansopapa leon xiv
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día