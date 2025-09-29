El Sudario de Turín, testigo vivo del Viernes Santo de Jesús

El misterio de la Sábana Santa o Sudario de Turín ha causado curiosidad a cristianos y no creyentes; por ello, un profesor detalla porqué esta reliquia es tan importante

El Sudario de Turín - también conocido como Sábana Santa - "no solo es el objeto arqueológico más estudiado de la historia del mundo, sino también la reliquia más apreciada de la historia del cristianismo". Con estas palabras, el profesor Andrew Dalton comenzó su conferencia, dejando claro lo importante que es este capítulo de la historia del cristianismo.

El Sudario de Turín se presentó a través de los ojos de un científico y de un creyente: con investigaciones modernas, se describieron las pruebas que atestiguan su autenticidad y, al mismo tiempo, se resumió con textos de la Sagrada Escritura lo que Jesús nos dejó en el misterio de la Gran Noche.

"La fe y la razón no están en guerra aquí, sino que se complementan", afirma convencido. "La muerte de Jesús queda confirmada con este artefacto arqueológico", dijo, "ya que es una prueba de su humanidad. Al mismo tiempo, este mismo tejido también da testimonio de su resurrección".

Cuando miramos el rostro en el sudario de Turín, vemos el rostro de Dios y vemos la sangre que fue derramada por nuestra salvación. Cada año, la gente peregrina al sudario para poder entrar en la realidad de Jesús, para sentir lo que tocó el cuerpo y la sangre de Jesús.

¿Qué dice la Biblia?

En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, que leemos la mañana de Pascua, se cuenta la historia de cuando María Magdalena corre hacia la tumba y encuentra la piedra removida, pero el cuerpo de Jesús no está allí. Cuando llegan Pedro y Juan, ven los vendajes y el paño que cubría la cabeza de Jesús.

Las palabras "vendajes" y "pañuelo" aparecen tres veces en cuatro versículos, por lo que no son insignificantes. A continuación viene una parte aún más interesante:

"Entonces entró también el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó" (Jn 20,8).

¿Qué vio Juan? Lo más probable es que viera la larga sábana que, junto con los cien kilos de mirra y áloes, envolvía a Jesús. Creyó porque vio que el cuerpo había tenido que atravesar la tela, ya que los paños yacían vacíos en el sepulcro.

"Así como el vidrio es transparente a la luz, parece que el cuerpo de Jesús atraviesa misteriosa y milagrosamente las cosas después de la resurrección, tal como entró en la sala superior, donde las puertas estaban cerradas con llave. Las puertas y las paredes no detienen su cuerpo resucitado; tiene nuevas cualidades: transparencia, flexibilidad, belleza. Puede aparecer en forma de jardinero, caminar junto a los discípulos de Emaús y permanecer sin ser reconocido", dijo Dalton.

Una visión científica de la sábana

Cuando Secondo Pia tomó la primera fotografía del sudario de Turín en 1898, observó que la imagen del sudario era mucho más nítida que el negativo, como si el fotonegativo fuera en realidad la imagen real. Este acontecimiento abrió una nueva era en el estudio del sudario, incluso para diversos científicos.

Yves Delage, que era agnóstico, pronto escribió un artículo en el que, basándose en sus observaciones de que el cuerpo del sudario había sufrido antes de morir exactamente lo mismo que dicen los registros históricos sobre Jesús, concluyó que el hombre del sudario era Jesús de Nazaret.

La persona del sudario es un hombre que fue azotado, llevaba una corona de espinas en la cabeza, fue crucificado y tiene una herida en el costado causada por una lanza.

"A mucha gente le parece demasiado bueno para ser verdad y que seguramente hay algún engaño detrás, pero tras un estudio más detallado, hemos descubierto aún más secretos que atestiguan que el sudario está relacionado con Cristo", afirmó el profesor.

¿Qué vemos en el sudario?

El paño mide 4,4 metros de largo y un metro de ancho. En él podemos ver a un hombre: su rostro, pecho, muñecas y manos, rodillas y pies; es su imagen frontal. También vemos la parte posterior de su cabeza, sus hombros y su espalda.

Algunos han llamado al paño "el quinto evangelio", ya que muestra lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan no cuentan sobre el sufrimiento físico. El paño es un testimonio vivo del Viernes Santo de Jesús.

El sudario no solo es testigo del sufrimiento, sino también de la resurrección. El padre Andrew Dalton cree que la imagen del sudario proviene del mismo evento de la resurrección.

Aunque el sudario es plano, las investigaciones han demostrado que también muestra una imagen en 3D, que se puede ver con un instrumento especial.

Allí donde el color es más denso (por ejemplo, en la punta de la nariz), el sudario estaba menos alejado del cuerpo; allí donde el color es menos visible (en la zona del cuello), la distancia entre el cuerpo y el sudario era mayor.

La sangre que forma la imagen de Cristo es sangre humana de un hombre del grupo AB, lo que han confirmado varios laboratorios. La sangre contiene altos niveles de bilirrubina, que la ha mantenido roja.

"Esta es otra razón para creer en su autenticidad. No creo que haya una sola prueba que pueda demostrar por sí sola la autenticidad; se trata de la fuerza acumulativa de numerosas pruebas", afirma Dalton.

Al lector atento le puede surgir la pregunta de si primero estaba presente en el lienzo la imagen, el contorno del cuerpo, al que el falsificador habría añadido al final la sangre como color, o si primero estaba la sangre en el lienzo.

Se ha demostrado que primero estaba la sangre en el lienzo, lo que indica que José de Arimatea, que pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, compró un lienzo de lino y envolvió el cuerpo ensangrentado en la tela.

"¿Cómo lo sabemos? En el lugar donde estaba la herida de la lanza, debajo de la mancha de sangre, no hay ninguna imagen en las fibras de lino".

La tela es refinada y valiosa, con un patrón en forma de espina de pescado. ¿Quién utilizaría una tela tan valiosa para el cuerpo de un criminal, uno de los crucificados? Esta elección debió de deberse a un respeto especial por el difunto.

El tapiz es una ilustración del sufrimiento de Cristo

Los cristianos solemos llevar una cruz alrededor del cuello como adorno y casi olvidamos el aspecto del sufrimiento.

"Debemos despertar de nuevo a la percepción del sufrimiento de Jesús. Si miramos el rostro en el sudario, podemos recordar lo que dice el evangelista Lucas, que era médico: Jesús estaba aterrorizado, rezaba y su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían al suelo. Jesús experimentó en su sufrimiento una sudoración sanguinolenta (hematohidrosis), lo que significa la ruptura de los capilares bajo la piel. Luego lo azotaron y golpearon: en el sudario encontramos la imagen de 372 heridas, y si utilizaron un látigo de tres puntas, eso significa más de 120 golpes. Eso es tres o cuatro veces más de lo que permitía la ley judía".

Especialmente conmovedora fue la explicación de que Jesús, cuando ya estaba clavado en la cruz, tenía dificultades para respirar y tenía que levantarse sobre los clavos, lo que vemos como dos ángulos diferentes bajo los cuales corre la sangre en el paño. Esto es realmente difícil de falsificar.

Todas estas pruebas, enumeradas por el padre Andrew, difícilmente pueden dejar indiferente al oyente.

Independientemente de si todas estas pruebas nos convencen o no, el Sudario de Turín no es solo un objeto de investigación histórica, sino que, para los cristianos, es sobre todo un signo de amor, una reliquia y un icono del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo.

Es un recordatorio de que Jesús dio su vida por la salvación de todos nosotros, es la firma del amor de Jesús.

