Imaginemos qué hubiese pasado si las grandes santas religiosas que conocemos hoy en día no hubieran llegado a portar el hábito…
La realidad es que no hay que darle demasiada imaginación, ya que hubo un momento en la vida de cada una de ellas en las que por poco su vocación tuvo que dar un giro porque sus padres no querían que se fuesen de religiosas. Y aunque esto parece descabellado por parte de ellos, se puede entender que como padre es difícil soltar a una hija. Más cuando sabes que se integran a una comunidad en la que ya no van a salir al mundo.
Es una entrega total que hacen las hijas por amor a Cristo, pero, también, un dolor y gracia para los papás. Por lo que, aquí te dejamos siete santas conocidas que vivieron la negativa de sus padres.