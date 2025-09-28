Aleteia
(VIDEO) Oración de las parejas comprometidas

Fátima Navarro - publicado el 28/09/25
Compartimos una bella oración para todas aquellas parejas comprometidas, para que puedan encomendar su noviazgo y futuro matrimonio a la Virgen María

Una oración dedicada a la Virgen María por dos corazones que se preparan para el sagrado compromiso del amor. En este momento de esperanza y promesa, los novios elevan su plegaria a la Madre de Dios, pidiéndole que acompañe su camino, fortalezca su unión y bendiga el sueño de un futuro juntos. Bajo su amparo maternal, confían su amor, sus anhelos y el deseo profundo de construir un hogar en fe.

Una hermosa oración para rezar junto a tu prometido(a), poniendo en manos de la Virgen María su noviazgo y el futuro matrimonio.

