Tres frases para que tu hijo proteja su cuerpo e intimidad

Una experta en el tema utiliza palabras sencillas -pero sinceras- para animar a los niños a cuidar de su propio cuerpo y el de los demás

Enseñar a nuestros niños pequeños a cuidar sobre su cuerpo y su intimidad es algo que no debe guardase para después. Hay muchas formas en las que los niños pueden caer en trampas, por eso es importante que, como padres, estemos alertas para ir enseñando a los hijos de manera adecuada a cuidar de sí mismos en cualquier lugar.

Aunque en muchas escuelas se están llevando a cabo ciertos protocolos para evitar el abuso infantil, es necesario que estemos al pendiente de los hijos y les hagamos saber que estamos a su lado para cualquier cosa que ellos detecten.

Una labor entre padres para proteger a sus hijos

Pixel-Shot | Shutterstock

En efecto, los padres siempre serán los más indicados para hablar con sus hijos sobre el amor, el respeto y el consentimiento. Sin embargo, a veces resulta difícil para los padres de niños pequeños encontrar las palabras adecuadas para explicarles que su cuerpo es valioso y que nadie tiene derecho a abusar de él.

Una de las claves para educar a los hijos a saber cómo actuar ante una agresión sexual es hacerles descubrir, desde una edad temprana, la belleza de su cuerpo sexual. Inès d'Oysonville, madre de familia francesa y autora de numerosas obras sobre el despertar a la fe, acaba de publicar en Francia un libro titulado Mi Cuerpo es un Tesoro. Con palabras sencillas pero verdaderas, educa en el respeto al propio cuerpo y al del otro.

1 Fomentar una visión positiva del cuerpo

"Tu cuerpo tiene partes que son más íntimas, porque más adelante te servirán para expresar todo tu amor. ¡Son como las joyas de tu tesoro!".

En línea con la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que considera el cuerpo como un lugar donde se refleja la dignidad de la persona creada a imagen y semejanza de Dios, el cuerpo puede compararse con un tesoro del que hay que cuidar.

2 Enseñar a decir "no"

"Las partes íntimas no se enseñan, y nadie tiene derecho a tocarlas, jugar con ellas o mirarlas sin tu consentimiento. ¡Es tu cuerpo!"

fizkes | Shutterstock

Actualmente, los padres son cada vez más conscientes de la importancia de transmitir a sus hijos la idea de que su cuerpo les pertenece y que nadie tiene derecho a tocarlo. Este es un mensaje sencillo pero esencial para protegerlos de los abusos.

3 Educar en el respeto hacia los demás

"Si tu cuerpo es un tesoro, ¡eso significa que el cuerpo de los demás también lo es!"

Enseñar a tu hijo a respetar el cuerpo de los demás es ofrecer al mundo la esperanza de un futuro marcado por el respeto y la dignidad.