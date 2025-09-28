Aleteia
John Henry Newman será proclamado Doctor de la Iglesia el 1 de noviembre

San John Henry Newman

I.Media - publicado el 28/09/25
El Papa León XIV anunció que el cardenal John Henry Newman, intelectual anglicano convertido al catolicismo, será proclamado "Doctor de la Iglesia" el sábado 1 de noviembre

El cardenal británico John Henry Newman (1801-1890), intelectual anglicano convertido al catolicismo, será proclamado "Doctor de la Iglesia" el sábado 1 de noviembre, anunció el Papa León XIV al final de la Misa Jubilar de los Catequistas celebrada en la Plaza de San Pedro el 28 de septiembre de 2025. El Vaticano anunció el 31 de julio que el santo británico pronto se convertiría en "Doctor de la Iglesia", sin dar detalles sobre la fecha de la celebración.

Tags:
papa leon xivsantos
