John Henry Newman será proclamado Doctor de la Iglesia el 1 de noviembre

El cardenal británico John Henry Newman (1801-1890), intelectual anglicano convertido al catolicismo, será proclamado "Doctor de la Iglesia" el sábado 1 de noviembre, anunció el Papa León XIV al final de la Misa Jubilar de los Catequistas celebrada en la Plaza de San Pedro el 28 de septiembre de 2025. El Vaticano anunció el 31 de julio que el santo británico pronto se convertiría en "Doctor de la Iglesia", sin dar detalles sobre la fecha de la celebración.

"Me complace anunciar que el 1 de noviembre, con motivo del Jubileo de la Educación, conferiré el título de Doctor de la Iglesia a san John Henry Newman, quien contribuyó decisivamente a la renovación de la teología y a la comprensión de la doctrina cristiana en su desarrollo", declaró el Papa León XIV a miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro para el Jubileo de los Catequistas. La celebración tendrá lugar el día de Todos los Santos.

La declaración del Papa llega un día después de que el Palacio de Buckingham anunciara una visita de Estado al Vaticano del rey Carlos III y la reina Camila a finales de octubre. En 2019, el príncipe Carlos asistió a la canonización del cardenal Newman. En esa ocasión, publicó un destacado artículo de opinión en los medios vaticanos, rindiendo un vibrante homenaje a esta gran figura del catolicismo británico. Su presencia en la celebración del 1 de noviembre aún no se ha anunciado.

El título de "Doctor de la Iglesia" es poco común. Actualmente lo ostentan 37 santos y se otorga a figuras de la Iglesia católica que han hecho importantes contribuciones teológicas y espirituales a la doctrina. El cardenal Newman será el primer Doctor proclamado por el Papa León XIV, elegido papa el 8 de mayo. Su predecesor, el Papa Francisco, confirió este título dos veces durante su pontificado: a Gregorio de Narek en 2015 y a san Ireneo de Lyon en 2022. Benedicto XVI también proclamó a dos nuevos doctores: santa Hildegarda de Bingen y san Juan de Ávila, en 2012.

Newman, de la Iglesia Anglicana al catolicismo

Nacido en Londres el 21 de febrero de 1801, John Henry Newman fue el mayor de seis hermanos. Tras estudiar en la Universidad de Oxford, fue ordenado diácono de la Iglesia Anglicana en 1824 y sacerdote un año después. En 1828, fue nombrado párroco de Santa María la Virgen, la iglesia universitaria de Oxford.

En 1833, Newman publicó el primero de los Tracts for the Times, inaugurando así las publicaciones teológicas que propagaron las ideas de lo que se denominaría el "Movimiento de Oxford". Este movimiento intentó acercar la Iglesia de Inglaterra a sus raíces católicas romanas, denunciando los excesos de la Iglesia anglicana. La crítica de Newman al anglicanismo se inspiró especialmente en san Agustín (354-430) y su lucha contra los herejes "donatistas".

En 1841, el Tratado 90, que pretendía afirmar que la identidad eclesiológica de la Iglesia de Inglaterra era más católica que protestante, fue censurado por la Universidad de Oxford y el obispo de Oxford suspendió su publicación.

En 1843, John Henry Newman renunció a su cargo de párroco. El 9 de octubre de 1845, fue recibido en la Iglesia Católica por el Padre Domenico Barberi, monje pasionista italiano. Posteriormente, el 1 de noviembre, el cardenal Nicholas Wiseman le administró el sacramento de la Confirmación en Oscott.

Creado cardenal por León XIII

En 1846, Newman abandonó Inglaterra para trasladarse a Roma e ingresó en la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, donde fue ordenado sacerdote católico el 30 de mayo de 1847. Un año después, fundó el primer Oratorio Inglés, cerca de Birmingham. De 1851 a 1858, fue rector de la Universidad Católica de Dublín (Irlanda).

Desterrado de la sociedad anglicana y protestante de su país tras su conversión, escribió su Apología pro vita sua en 1864 en respuesta a un ataque a su integridad personal por parte del sacerdote anglicano británico Charles Kingsley (1819-1875). La obra, considerada una biografía de gran trascendencia intelectual, cosechó un éxito espectacular, rehabilitando en gran medida a su autor ante el público inglés.

En mayo de 1879, John Henry Newman fue creado cardenal por el Papa León XIII, aunque era un simple sacerdote y nunca sería ordenado obispo. Falleció el 11 de agosto de 1890 en Edgbaston, cerca de Birmingham.

Beatificado por Benedicto XVI y canonizado por Francisco

El proceso de canonización del cardenal Newman comenzó en 1958. Juan Pablo II lo declaró "venerable" en 1991. Después, Benedicto XVI, que tenía un vínculo personal con este intelectual, celebró él mismo su beatificación –una liturgia que el Papa suele delegar en un cardenal– el 19 de septiembre de 2010 en Birmingham.

En su homilía, el Papa alemán elogió sus ideas sobre la relación entre la fe y la razón, y el lugar vital de la religión revelada en la sociedad civilizada. También elogió su concepción de la educación, que ha tenido una gran influencia en las escuelas y universidades católicas actuales.