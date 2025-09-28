El arcángel san Miguel conduce nuestras almas al más allá

Al arcángel san Miguel es el psicagogo porque su tarea es llevar las almas al más allá. Está cerca de la Virgen María y es protagonista del Juicio individual

Al arcángel san Miguel se le atribuye ahora el papel de psicagogo, es decir, aquel que conduce las almas al más allá. El mundo judío no ignora que Miguel puede conducir a las almas al reino de la Paz, y esa es una de las razones por las que se invoca al Príncipe de las Misericordias en el Kadish. Siendo Miguel el ángel exorcista por excelencia, el vencedor de Lucifer y los rebeldes, nadie es más adecuado que él para despejar el camino del Cielo ante las almas de los difuntos.

La Virgen y san Miguel

Los ángeles llevan las almas hacia el Trono de Dios, pero la escolta no es la misma para todas las almas. San Gregorio de Tours muestra a la Virgen María ascendiendo al cielo con su cuerpo el día de la Asunción, y siendo recibida por San Miguel, quien la conduce al lugar real que le corresponde. Un texto del monacato egipcio es mucho más curioso:

«Cuando muere un hombre bueno, cuatro ángeles se acercan a él, y estos espíritus celestiales son siempre de un rango similar al de la persona fallecida. Si su rango era elevado, los ángeles ocupan igualmente puestos distinguidos en la jerarquía celestial. Si su rango era secundario, estos ángeles son igualmente de una clase inferior».

El juicio individual

En el cristianismo se ha impuesto esta idea del juicio individual, muy similar a un proceso, con sus actores habituales: el alma es la acusada, Cristo el juez, el ángel de la guarda el abogado defensor y el diablo el fiscal. Esta disputa crucial en torno al alma se representa a menudo como el pesaje del alma: San Agustín conoce esta creencia y la confirma, y está muy presente en la escultura romana.

En el centro, San Miguel, a quien se le confía el papel de «psicostasis», sostiene una balanza: en cada plato, las buenas y malas acciones del difunto, que se muestra desnudo, pequeño, miserable y despojado de todo. A derecha e izquierda, el ángel de la guarda y el demonio, que a veces intenta engañar e inclinar la balanza a su favor.

Los psicopompos

UMB-O | Shutterstock

Nos preguntamos ahora cómo se imaginaban el paso al más allá las religiones anteriores al cristianismo. El judaísmo no ignora a los espíritus psicopompos, pero los identifica con los demonios. En Extremo Oriente, Buda es el psicopompo por excelencia y quien decide el próximo karma de las almas, en función de su vida pasada.

En el mundo griego y latino, Hermes y Mercurio son a la vez psicagogos (acompañantes) y psicostasi (pesadores de almas). Pero es entre los egipcios donde se manifiesta sobre todo la creencia en el pesaje de las almas: después de superar muchas pruebas peligrosas.

El difunto, según «El Libro de los Muertos», llega al reino de Osiris y comparece ante el tribunal presidido por este dios, recibido por Anubis, el dios con cabeza de chacal. (Cabe señalar que en Oriente, San Cristóbal, el santo que cruza los ríos, es decir, también psicagogo, se representa a veces con cabeza de perro, al igual que Anubis). Anubis acompaña al difunto tomándolo de la mano a la sala de las Dos Balanzas, donde hay una balanza.

Anubis y Toth

En uno de los platos se coloca el corazón del difunto, su ka. En el otro, una pluma. Anubis vigila el buen funcionamiento de la balanza, mientras que Thoth, dios mono, divinidad de la Luna y mago, se dispone a tomar nota de las palabras del difunto y del juicio.

Entonces comienza una larga justificación ante Osiris, Isis y sus cuarenta y dos asesores. Después de demostrar su gran piedad invocándolos a todos por sus nombres secretos, el difunto rechaza todos los pecados, proclamando que los detesta y que no los ha cometido en absoluto en esta tierra.

Si dice la verdad, el ka, en el plato, no tiembla y permanece en perfecto equilibrio con la pluma de la justicia, y el difunto es admitido en el Cielo. Si miente, la balanza se inclina y, de inmediato, un horrible monstruo, a la vez león, cocodrilo e hipopótamo, llamado el Devorador, sale y se traga el ka, privando al pecador de la vida eterna.

No tienen la obligación de obtener resultados

El cristianismo hereda, por tanto, este «procedimiento» de juicio. Sin embargo, sigue siendo inexplicable que nuestro ángel no pueda evitar nuestros errores.

De hecho, los ángeles de la guarda son como los médicos: no están obligados a tener éxito. No tienen la obligación de obtener resultados. En la medida en que es seguro que un ángel de la guarda siempre hace todo lo posible, no escatima esfuerzos para salvar el alma que se le ha confiado, no es responsable de su posible fracaso.

Ni tristeza, ni arrepentimiento

Pero, ¿qué siente el ángel al ver perdida una alma por la que se ha esforzado durante tanto tiempo?

Ni tristeza ni arrepentimiento. Los espíritus bienaventurados, como indica su nombre, están arraigados en la felicidad más absoluta. No puede haber arrepentimiento porque todo está dispuesto según los planes de Dios.

Y, como nada sucede sin que Dios lo haya permitido, haciendo así que incluso el mal entre en el cumplimiento final de Su plan, nada puede alterar la felicidad de los Ángeles. La condenación de un alma criminal no hace más que reparar los ultrajes infligidos a Dios a lo largo de una vida terrenal. ¿Qué le sucede al Ángel de un condenado?

Se ve privado por toda la eternidad de la compañía de este hombre o esta mujer con quien debería haber compartido la felicidad celestial, como con su amigo más querido. Según lo que relatan las revelaciones de algunos místicos, estos Ángeles de los condenados forman la Corte de la Virgen y se consuelan contemplándola.

Si, por el contrario, el alma ha llegado ante su Juez purificada de todas sus culpas, redimida por sus sufrimientos y sacrificios, es admitida directamente en el Paraíso y el ángel puede dejar estallar su alegría, porque nada podrá separarlos ni perturbar su alegría eterna.

Purificación insuficiente