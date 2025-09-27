Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

La diferencia entre ser positivo y vivir con esperanza

Shutterstock

Vivir el presente con esperanza

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mónica Muñoz - publicado el 27/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Si el cristiano tiene esperanza y el optimista tiene un comportamiento positivo, ¿acaso no se trata de lo mismo? la diferencia estriba en el fin que persiguen.

Tener esperanza y ser positivo son dos actitudes que los seres humanos manifiestan ante las vicisitudes de la vida. Por supuesto, las dos tienen semejanzas y es muy saludable ejercerlas, pero persiguen un fin distinto. Veamos la diferencia.

Optimismo y positividad

Estos términos fueron acuñados en los últimos años por la exitosa difusión los libros de superación personal. Y quizá se debe a que también ha incrementado el número de personas que sufren enfermedades como la ansiedad y el estrés extremo.

Y si a esas situaciones les sumamos los problemas de la vida moderna, la ruptura de la familia y el aumento de la violencia, descubrimos que, sin duda, se requiere de grandes dosis de optimismo y positividad.

Pero, veamos qué dice el diccionario de la lengua española sobre estas actitudes:

 Optimismo: Propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable.

Positividad: cualidad de positivo. Positivo: adj. Dicho de una persona: Optimista, inclinada a ver el aspecto favorable de las cosas.

Como podemos ver, ambas palabras son sinónimos. Y si lo aplicamos a una situación real, podemos entender que cuando hay problemas, la persona puede optar por buscarle el lado bueno a lo malo. Muy loable, ciertamente. Entonces, ¿en qué se diferencia de la persona que tiene esperanza?

Una virtud bautismal

Para el cristiano, la esperanza es una virtud teologal que Dios le infundió desde su bautismo. Desde ahí comprendemos que no tiene mucha sentido compararla con ser positivo.

El Catecismo de la Iglesia católica la define de este modo:

La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al Reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo (CEC 1817) .

Tener esperanza significa saber que los problemas de la vida son nada en comparación con lo que alcanzaremos en el cielo. Es vivir como Abraham, quien siempre creyó en las promesas de Dios y que “Esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones” (Rm 4, 18).

Por eso, ser positivo es una actitud de bienestar pasajero que se olvidará en cuanto se solucione la dificultad, pero tener esperanza significa centrar nuestra alma y corazón en la felicidad que alcanzaremos al final de la vida, si confiamos en las promesas de Dios.

Y como afirma el Catecismo:

En toda circunstancia, cada uno debe esperar, con la gracia de Dios, “perseverar hasta el fin” y obtener el gozo del cielo, como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo (CEC 1821).

Así es que, vivamos con firme esperanza.

4 santos nos enseñan a dialogar con quien piensa diferente
Te puede interesar :4 santos nos enseñan a dialogar con quien piensa diferente
Cómo san Miguel Arcángel acompañó a Juana de Arco en todos los momentos de su vida
Te puede interesar :Cómo san Miguel Arcángel acompañó a Juana de Arco en todos los momentos de su vida
Vocaciones en el mundo: más bautizados, menos sacerdotes
Te puede interesar :Vocaciones en el mundo: más bautizados, menos sacerdotes

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
diosesperanzaoptimismovirtud
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día