El peligro de Roblox el videojuego de tendencia en los niños

Si tu hijo juega Roblox, ¡Cuidado! Podría ser peligroso y aquí te explicamos por qué y cómo cuidar lo que tu hijo juega y que no caiga en sus trampas

La mayoría de los niños suelen compartir el gusto por los videojuegos, especialmente por Roblox y no es casualidad que las industrias de entretenimiento, están constantemente creando nuevos diseños de videojuegos para que los niños pasen más tiempo en pantalla.

Es ahí donde entra Roblox una plataforma de apariencia para niños, con un amplio catálogo de videojuegos, en los que puedes jugar solo o en equipo, es decir con otros "niños" conectados en el juego.

Roblox, comenzó a tomar popularidad en el tiempo de la pandemia por COVID-19, de modo que los niños al no poder salir de casa optaron por jugar con otros en línea. Esta plataforma, funciona combinando “mundos virtuales”, en donde el jugador puede crear un avatar e interactuar en distintos mundos.

Shutterstock

Funciona como un gran universo virtual: cada jugador tiene un avatar y puede moverse entre distintos “mundos” o experiencias. Es decir, funciona como un "ecosistema online" donde los usuarios crean libremente experiencias en forma de minijuegos.

Además es una interfaz en la que pueden tener distintas áreas de entretenimiento, mientras que pueden chatear con otros usuarios que estén conectados en la misma plataforma. Además no hay una ruta fija estrictamente, por lo que esto mantiene el entretenimiento de aquellos que lo juegan.

¿Por qué Roblox, puede ser peligroso para tu hijo?

En este universo lleno de una gran diversión, aparentemente, se encuentran diversos peligros. Algunos de los más destacados son: el grooming, el chat con desconocidos, a así como la exposición a contenidos explícitos desde chats con contenido sexual, hasta pornografía con personajes animados.

En la actualidad, Roblox enfrenta una cirsis, debido a las recientes demandas hechas en su contra. Una de ellas, fue por asesinato culposo, debido a que un niño llamado Ethan Dallas, quien empezo a jugar en Roblox desde los siete años y gracas a esta gran interfaz, conocio a un “supuesto niño” llamado Nate. El cual resultó ser un hombre de 37 años.

A medida que formaron una amistad, el hombre comenzó a pedirle fotografías explícitas a Nate, amenazando con enseñar sus conversaciones sexuales. Mientras que su madre creía que solo estaba jugando, la estabilidad de Nate empeoraba, llevándolo a terminar con su vida.

Roblox un juego para niños una plataforma para adultos

Los expertos en seguridad digital explican cómo cualquier persona independientemente de su edad puede crear una cuenta en Roblox,los adultos pueden entrar, chatear e incluso mandar mensajes de voz a niños, para poder manipularlos y después migrar sus conversaciones a otras plataformas como WhatsApp, Discord o cualquier otra aplicación.



Al día de hoy, por lo menos 80 millones de usuarios y el 40% de ellos, menores de 13 años. Si bien, los niños ya no salen a las calles a jugar, ahora Roblox es su patio de juegos digital. Así lo describió Jorge Morla, en uno de sus artículos.

¿Cómo puedo proteger a mi hijo?

chomplearn | Shutterstock

1 Evita las pantallas en tus hijos

Como recomendación de los expertos, no se recomienda que un niño menor de 15 años, tenga su propio celular, así como también videojuegos, ni pasar tanto tiempo frente a una pantalla. De esta manera no solo protegerás su integridad, sino que le darás un pleno desarrollo.

2 Supervisa la actividad de tus hijos

Si ya has dado permiso a tus hijos de crear una cuenta en Roblox o en cualquier otro videojuego. Supervisa constantemente sus conversaciones, el tipo de interacción que tiene con los juegos y con la interfaz.



3 Generar conciencia en tus hijos sobre el peligro digital