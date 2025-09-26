Vocaciones en el mundo: más bautizados, menos sacerdotes

La Iglesia crece en número de bautizados (más de 1,378 millones de católicos en 2023). Esto habla de un signo saludable, la gente sabe y confía en el resguardo de la Iglesia Católica y, sin embargo, el número de vocaciones cae. ¿A qué puede deberse este fenómeno?

Son claras las palabras de Jesús: “La mies es mucha y los obreros pocos” (cfr. Lc 10, 1-12). Y es que, la historia moderna ha visto un decrecimiento lamentable en el número de vocaciones activas, hablando de sacerdotes, religiosas y religiosos.

Los años 1950-1960 fueron para muchas regiones (EE.UU., Europa) un punto alto vocacional: muchas ordenaciones, muchas religiosas, congregaciones activas. Después del Concilio Vaticano II (1962-1965) se inicia una declinación notable, sobre todo en Occidente.

Es preocupante, pues el aumento global de bautizados no es proporcional al número de sacerdotes que atenderán a esta grey, es decir: más fieles, menos pastores por número. En algunos lugares, la Iglesia tenía más sacerdotes que parroquias residenciales, lo que ha cambiado: hay parroquias sin sacerdote residente hoy; la presencia sacerdotal es una preocupación creciente.

Panorama global

Según la Oficina Central de Estadísticas de la Iglesia del Vaticano, hoy en día existen:

Sacerdotes: 407,000 en el mundo (ligera disminución).

Seminaristas: 106,495 en 2023 (bajaron un 1.8% en solo un año).

Religiosas: 589,423 en 2023 (con descensos marcados en Europa y América).

Diaconado permanente: crecimiento constante (más de 51,000 diáconos en el mundo).

Cabe resaltar que África y Asia muestran signos de vitalidad vocacional, mientras Europa y América padecen la baja más fuerte. Mención especial merece México por su número de seminaristas, especialmente en la Arquidiócesis de Guadalajara que alberga el seminario más grande del mundo: más de 1,100 jóvenes en formación y un promedio de 35 sacerdotes ordenados por año.

Solo en Estados Unidos, en 1965 había unos 59,426 sacerdotes totales (diocesanos y de religiosos). En 2022 ese número bajó a 34,344 sacerdotes.

También hay una caída severa en cuanto a las casas religiosas. Hay una disminución en Europa, Norteamérica y algunas zonas de Latinoamérica. Varias congregaciones antiguas han visto disminuciones de profesas, mientras que en otros países africanos y asiáticos hay leves aumentos. El número de religiosos, de la década de los 60’ a la fecha, ha disminuido casi en un 40 por ciento, lo que significa menos ministerios de servicio, enseñanza, presencia universitaria, salud.

Según los datos del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) en América Latina el contexto de la baja de vocaciones se refleja desde la caída en el número de bautismos: de 8.2 millones en 2000 a 5.1 millones en 2020. Además, el número de seminaristas no ha crecido lo necesario para sustituir a los sacerdotes jubilados o que fallecen.

¿A qué responde esta realidad?

El mundo moderno ha traído increíbles cambios en el estilo de vida de las personas que, sin duda, ha alcanzado también formas y modos de evangelizar. No se trata solo de una época de cambios, sino un cambio de época, con nuevos paradigmas, nuevas formas de relacionarnos e, incluso, con modificaciones del lenguaje y del significado de las cosas.

Pareciera que todo se quiere redefinir, todo es líquido, pasajero, informal. Esta crisis de compromiso, sin duda, afecta también a la Iglesia que enfrenta estos retos:

Secularización: en Occidente, la religión ya no es un referente vital ni cultural.

Crisis familiar: menos ambientes donde se fomente la fe, menos apoyo al “sí” vocacional.

Cultura del individualismo: miedo a compromisos definitivos (también afecta al matrimonio).

Escándalos de abuso: dañan la confianza de jóvenes en la institución eclesial.

Nuevas aspiraciones: los jóvenes buscan horizontes de misión, incluso de evangelización, pero no en la vida consagrada, sino un compromiso más laxo y “digital”

El Papa Juan Pablo II en la Exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis habla de que, “la crisis de vocaciones es ante todo crisis de fe” y esta crisis de fe proviene, principalmente, desde las familias, donde la consagración de un hijo no es prioridad, ni siquiera se ve como una meta o aspiración.

¿Hay solución?

El Papa Francisco invitó a “no lamentarse” ante la realidad vocacional de la Iglesia, sino que, desde las familias, parroquias y comunidades, generemos, nuevamente, una “cultura vocacional” que acompañe, sostenga y promueva las vocaciones consagradas.

Sí hay esperanza. Lugares que antes fueron tierras de misión son ahora países misioneros, que llevarán una Nueva Evangelización a la vida de la Iglesia: África, Asia y algunos seminarios en América Latina (Guadalajara, Bogotá, Manila) demuestran que la llamada de Dios sigue siendo escuchada donde hay fe viva.

La pregunta no es si habrá suficientes sacerdotes y consagrados, sino si estamos construyendo comunidades que sepan escuchar y acompañar las llamadas de Dios. Si en las familias existe generosidad para atender a la llamada de los jóvenes, para animar, para impulsar. Si en las parroquias existe la apertura, la facilidad para que el joven pueda fácilmente responder. Si la comunidad sigue orando por más vocaciones y, al mismo tiempo, acompañando, apoyando generosamente este llamado.