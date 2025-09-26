Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Por qué a san Vicente de Paúl le encantaba servir a los pobres

Philip Kosloski - Fátima Navarro - publicado el 26/09/25
San Vicente de Paúl priorizó el servicio a los pobres sobre casi todas las actividades de su vida

San Vicente de Paúl es conocido como uno de los grandes apóstoles de la caridad en la historia de la Iglesia. En una época marcada por profundas desigualdades sociales, su vida se convirtió en un testimonio radical del amor cristiano hacia los más necesitados. Para él, el servicio a los pobres no era una opción secundaria, sino una prioridad absoluta que reflejaba fielmente la misión de Cristo en el mundo.

A través de sus escritos y acciones, san Vicente enseñó que el amor al prójimo especialmente al pobre no solo complementa la vida espiritual, sino que, en muchos casos, la perfecciona.

