León XIV nombra, por primera vez desde su elección, a un Prefecto de Dicasterio

tapestry-portrait-blessed-carlo-acutis-blessed-pier-giorgio-frassati-canonization-st.-peter's-basilica-vatican

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 26/09/25
Casi cinco meses después de su elección, el Papa León XIV ha elegido a su sucesor al frente del Dicasterio para los Obispos, departamento que él mismo dirigió desde abril de 2023 hasta el fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril

El Papa León XIV nombró al arzobispo Filippo Iannone Prefecto del Dicasterio para los Obispos el 26 de septiembre de 2025. El italiano de 67 años dirigió anteriormente el Dicasterio para los Textos Legislativos. Esta es la primera vez que el Papa León XIV nombra a un Prefecto desde su elección el 8 de mayo de 2025. 

obispopapa leon xivsanta sede
