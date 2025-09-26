El Papa León XIV nombró al arzobispo Filippo Iannone Prefecto del Dicasterio para los Obispos el 26 de septiembre de 2025. El italiano de 67 años dirigió anteriormente el Dicasterio para los Textos Legislativos. Esta es la primera vez que el Papa León XIV nombra a un Prefecto desde su elección el 8 de mayo de 2025.

Casi cinco meses después del cónclave que lo eligió papa, el Papa León XIV ha elegido a su sucesor al frente del Dicasterio para los Obispos, departamento que él mismo dirigió desde abril de 2023 hasta el fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril. El nuevo Papa eligió a un hombre de la Curia Romana para dirigir uno de los departamentos más estratégicos de la administración vaticana. Este dicasterio coordina el proceso de nombramiento de obispos en diócesis de Europa, América del Norte y del Sur, Filipinas y Australia. Unos quince sacerdotes trabajan allí.

Monseñor Filippo Iannone es un especialista en Derecho Canónico nacido en Nápoles en 1957. Monje carmelita, se doctoró en Derecho y fue ordenado sacerdote en 1982. Durante un tiempo fue vicario judicial adjunto del Tribunal Diocesano de Nápoles y enseñó, en particular, Derecho Eclesiástico en la Pontificia Facultad de Teología del Sur de Italia.

En 2001, bajo el pontificado de Juan Pablo II, fue nombrado obispo auxiliar de Nápoles. En 2012, Benedicto XVI lo nombró vicegenerador del Vicariato de Roma, una importante responsabilidad en la gestión de la diócesis papal. En 2017, el Papa Francisco le encargó el cargo de secretario adjunto del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Unos meses después, el pontífice argentino le confió la presidencia de este órgano consultivo.

Al frente de este departamento, que se convirtió en dicasterio de pleno derecho en 2022, el arzobispo Filippo Iannone ha examinado todos los textos legales elaborados por la Santa Sede para evaluar su correcta interpretación del Derecho Eclesiástico. Este dicasterio también puede recibir recursos contra leyes distintas a las promulgadas por el Papa. Ha publicado notas explicativas para recordar las buenas prácticas, como ocurrió el pasado abril, cuando el dicasterio reiteró la "prohibición absoluta" de modificar o cancelar los datos contenidos en un registro bautismal.

En sus funciones previas al cónclave, Filippo Iannone y Robert Francis Prevost tuvieron la oportunidad de colaborar. Fueron algunos de los representantes de la Curia Romana que dialogaron con los obispos alemanes durante las tensiones generadas por las iniciativas sinodales alemanas rechazadas por Roma en 2023.

Al igual que el cardenal Prevost, el arzobispo Filippo Iannone también fue miembro del Sínodo sobre la Sinodalidad, la amplia reflexión impulsada por Francisco para lograr una Iglesia más inclusiva y menos clerical. En una entrevista con el Osservatore Romano, el periódico oficial de la Santa Sede, el canonista italiano recordó que el tema de la lucha contra los abusos en la Iglesia estuvo presente durante las sesiones del Sínodo. Destacó que el Derecho Penal Canónico se había revisado tras la cumbre de 2019 sobre abusos y aseguró que #en los textos legislativos, se pone cada vez más énfasis en el bien de las personas cuya dignidad es violada".

Al nombrar al arzobispo Filippo Iannone como Prefecto de Obispos, León XIV sin duda pretende garantizar que los futuros obispos apliquen estrictamente las nuevas normas para combatir el abuso. En noviembre de 2024, el Vaticano también indicó que el arzobispo Iannone presidiría un grupo de trabajo sobre la definición de "delito de abuso espiritual", actualmente no reconocido por la Iglesia.

"Es canonista y gestor, una persona muy clásica, sin mucho carisma, un servidor con el espíritu de la Curia... Con él, no habrá chispas", susurra una fuente romana que lo conoce bien. "El mensaje de León XIV podría ser el siguiente: para gobernar, prefiere apoyarse en personas serias y clásicas en lugar de buscar perfiles originales", analiza.

Como prueba de la estabilidad que quiere asegurar a este dicasterio, que habrá dirigido durante sólo dos años, León XIV también confirmó por cinco años al secretario del dicasterio para los Obispos, Mons. Ilson de Jesus Montanari, brasileño que está en el cargo desde 2013. Renovó el cargo del subsecretario bosnio, Mons. Ivan Kovač, que es funcionario de este dicasterio desde 2012 y subsecretario desde 2023.