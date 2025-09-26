La desconocida faceta de san Pío X como compositor

Sus obras expresan la renovación de la música sacra que propició como Papa a principios del siglo XX

San Pío X es conocido, entre otras cosas, por la reforma de la música sacra que propició como Papa a principios del siglo XX.

Además de argumentarla, especialmente en su influyente motu proprio Tra le sollecitudini, la expresó en sus propias composiciones musicales, hoy desconocidas por la mayoría.

El compositor y organista Valentí Miserachs destaca los cantos para coro y órgano de Pío X. “Compuso muchos motetes al servicio de la liturgia…, su obra no está totalmente catalogada”, explica a Aleteia.

Cantos para la Semana Santa

Años antes de ser Papa, Giuseppe Sarto compuso Cantos para la Semana Santa, un conjunto de motetes alejados de las arias operísticas y los efectos teatrales que proliferaban en la música sacra del siglo XIX.

Uno de ellos, Christus factus est, musicaliza la frase de san Pablo “Cristo se hizo por nosotros obediente hasta la muerte”.

Como en los demás, el joven Giuseppe buscaba una música que tuviera “santidad, bondad en las formas y universalidad”.

Esa era la manera con la que consideraba que la música encajaba en celebraciones como esta Misa Latina Tradicional en la que se cantó y grabó su “Christus factus est”:

Además del “Christus factus est”, los “Cantos para la Semana Santa” de san Pío X incluyen tres “Gloria Laus”, “Popule Meus”, “O Crux Benedicta”, “Vexilla Regis”, “O Crux Ave”, “Pange Lingua”, “Tantum Ergo”, “Nos Autem Gloriari”, “Dextera Domini”, “O Redemptor”, “Confitemini Domino”, “Laudate Dominum”, “Gloria Patri” y “Litanie”.

Son motetes en latín para ser cantados por cuatro voces masculinas en las celebraciones litúrgicas de los distintos días de la Semana Santa.

Preocupación por la música

Reflejan el talento innato y el interés por la música de este pastor, descritos también por uno de sus más estrechos colaboradores, el cardenal Merry del Val.

“Cuando le eran presentadas composiciones para su aceptación, examinaba cuidadosamente la partitura, y más de una vez le oí entonar la melodía, leyéndola con absoluta facilidad a primera vista, mientras marcaba el compás con la mano y me exponía seguidamente su opinión sobre los méritos y el estilo de la música. Las innumerables personas que le oyeron cantar misa en San Pedro o entonar la bendición solemne en la Capilla Sixtina, recordarán sin duda su voz suave y melodiosa”.

Por eso, siendo obispo de Venecia organizó la salmodia de las Vísperas del Domingo con la participación activa de hombres y niños, recuerda la organista Beatriz Alceda Pérez.

Esta religiosa destaca dos frases de san Pío X que resumen la idea que este Papa tenía de la música sacra: “No se debe cantar ni orar durante la Misa; se debe cantar y orar la Misa” y “Quiero que mi pueblo cante bella, hermosa y artísticamente”.

En una Carta de bendición a la “Resegna Gregoriana”, Pío X escribe:

“Estoy convencido, gracias a una larga experiencia, de hasta qué punto las puras armonías del canto eclesiástico, tal como lo exigen la santidad del templo y las ceremonias sagradas que en él se realizan, influyen admirablemente en la piedad y en la devoción y, por consiguiente, en el verdadero culto divino”.

Con sus palabras y también con sus obras, san Pío X impulsó un arte que, como clásico, sigue sirviendo y elevando.