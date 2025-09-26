 Importancia de un confidente: no todo se comparte con todos

Todos necesitamos ser escuchados, por ello es importante que tengas a una persona como confidente para compartir lo que hay en tu alma con prudencia

¿Alguna vez sentiste que después de desahogarte con alguien, terminaste más confundido o expuesto? Todos los días escuchamos, en redes sociales o en conversaciones comunes, sobre la cultura del "desahogo libre" que nos invita a exponer nuestra vida a los demás, incluso sin conocernos.

Sin embargo, esto puede llevar a consecuencias emocionales negativas, malas interpretaciones o incluso a que se use esa información en su contra.

Santa Teresa de Ávila y su desaguadero

Santa Teresa la mayor nos comparte su punto de vista respecto a las emociones que como humanos podemos tener y la importancia de darles un buen cauce en nuestra vida.

Para ello, es necesario ser conscientes de lo que vamos a decir y con quién, pues en ella había tanto amor que buscaba la manera de compartirlo incluso con aquellos que no pensaban igual que ella o no compartían su misma fe.

El sacerdote Gracián en una ocasión la reprimió por su profundo amor hacia una persona, diciendo que toda alma necesita un "desaguadero" para sus afectos más intensos, refiriéndose a esa persona como su propio desaguadero.

Por lo que siguiendo su ejemplo, es muy recomendable y vital, encontrar a una persona con la que podamos compartir nuestros pensamientos y vivencias, así como también nuestros planes.

Guarda tu corazón

En lugar de abrir nuestro corazón a cualquiera, es vital contar con una persona de confianza: un confidente que no solo escuche, sino que también nos corrija con amor.

De esta manera podremos darle cauce a nuestros afectos como santa Teresa, incluso en el ámbito espiritual. Lo que quiere decir que no es malo compartir lo que sentimos, porque no podemos guardarlo todo, sino más bien ser prudentes de dónde y con quién.

¿Quién es un confidente y por qué es tan valioso?

Un confidente es una persona de confianza con quien puedes hablar libremente, sabiendo que tus palabras estarán seguras, que te escuchará sin juzgarte, y que también te ayudará a ver lo que quizás tú no estás viendo.

Aspectos que debes considerar para encontrar un buen confidente

Debe de ser una persona con la que principalmente tengas cercanía, más allá de lo laboral, de la escuela, etc. Ahora bien puedes fijarte en los siguientes rasgos.



Confidencialidad

Empatía

Honestidad amorosa

Madurez emocional

Capacidad de confrontar sin herir

Empatía

Se preocupa por ti y pregunta sobre

Valora el tiempo que tienes de conocer a esa persona

Recuerda que no necesitas contarle todo a todos. Solo necesitas a alguien que te escuche de verdad y te amé lo suficiente como para corregirte cuando es necesario.