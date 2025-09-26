Aleteia
El hermano agustino del Papa que va camino de los altares

John McKniff na tle obrazu św. Augustyna

Augustinian Province of Saint Thomas of Villanova – Facebook | Domena publiczna

Dariusz Dudek - publicado el 26/09/25
Robert Prevost y John McKniff, siervo de Dios, se conocieron en Perú el 1988 donde cada uno era misionero agustino. ¿Elevará el Papa a su hermano a los altares?

En su experiencia como misionero en Perú, Robert Prevost conoció a John McKniff. Era 1988. Hoy, León XIV tiene la oportunidad de elevar a los altares a su hermano agustino, ¿acaso este Siervo de Dios rogó por él para que el Señor lo eligiera Papa?

John McKniff, un joven monje

Nació el 5 de septiembre de 1905 en Media, Pensilvania. Poco después de terminar la escuela primaria, ingresó en la Orden de san Agustín, donde hizo sus votos perpetuos.

Estudió en el Villanova College y en el Colegio Internacional de santa Mónica en Roma. En 1930 recibió las órdenes sacerdotales y luego estudió filosofía en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino (Angelicum). 

Tras regresar a Estados Unidos, trabajó en la casa de formación. Sin embargo, no quería quedarse en el país y se presentó como voluntario para las misiones en Filipinas, donde trabajó en una escuela enseñando química.

Debido a un accidente en el laboratorio, tuvo que regresar a Estados Unidos. Sin embargo, esto no frenó su entusiasmo misionero.

Cubano por elección

Se trasladó a Cuba, donde trabajó durante 27 años. Se dio a conocer como un pastor ferviente, fundó grupos para jóvenes y adultos. Animaba a reunirse en las casas para rezar.

Abrió una escuela para los pobres, en la que los niños estudiaban durante el día y los adultos por las tardes. También abrió una clínica médica y dental. 

Cuando Fidel Castro tomó el poder en la isla, comenzó la persecución de los sacerdotes y su expulsión de Cuba. El padre McKniff se preparaba para abandonar la isla cuando recibió una llamada del Vaticano:

—He oído que vas a abandonar Cuba. ¿Por qué? —preguntó el funcionario vaticano.

—Disposiciones provinciales —respondió el padre McKniff.

—¿Quieres quedarte en Cuba?

—Sí.

—En ese caso, en nombre de la Santa Sede, quédate en Cuba.

Durante ocho años trabajó como único agustino en Cuba. Recibió amenazas de muerte y estuvo en prisión. A pesar de ello, siguió trabajando con fervor por los cubanos. Finalmente, en 1968, regresó a Estados Unidos por motivos de salud.

Las autoridades cubanas no aceptaron su regreso. Tuvo que abandonar a sus feligreses. Durante tres años prestó servicio a la población hispanohablante de Troy, en el estado de Nueva York.

Encuentro con el futuro Papa

A pesar de tener más de setenta años, el padre John McKniff solicitó permiso para ir de misión a Perú. Finalmente obtuvo el permiso y llegó a la prelatura de Chulucanas. Una vez más, se lanzó a la evangelización y al trabajo pastoral.

Ayudó a implementar un plan pastoral en Chulucanas llamado "Nueva Imagen de la Parroquia", cuyo objetivo era involucrar a los laicos en la vida de la parroquia.

En 1988, KcKniff se reunió con Robert Prevost, el actual Papa León XIV. John regresaba de unas vacaciones para continuar su trabajo en Perú, y Prevost comenzaba su ministerio en la formación de los postulantes de la Orden de Agustinos.

¿John McKniff rezó por un Papa agustino?

Tuvo que viajar a Estados Unidos por motivos de salud. A finales de febrero de 1994, emprendió el viaje de regreso a Perú. Hizo escala en Miami, Florida. Allí sufrió un desmayo y fue ingresado en un hospital, donde falleció el 24 de marzo de 1994. En 2002 fue declarado siervo de Dios.

Unos días antes del cónclave al que se dirigía el cardenal Robert Prevost, el postulador de la beatificación del hermano Fidel Alvarado le envió un SMS al cardenal deseándole que fuera precisamente un agustino quien se convirtiera en Papa. Prevost respondió que eso dependía de Dios, a lo que Alvarado respondió:

"En ese caso, rezaré y le pediré a John McKniff que haga un milagro por nosotros".

¿Oró el siervo de Dios John McKniff por el Papa agustino? ¡Solo Dios lo sabe! Él también sabe si (o cuándo) el Papa agustino elevará a la gloria de los altares a su hermano.

