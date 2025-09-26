El día que san Vicente de Paúl fue acusado de robo

San Vicente de Paúl, celebrado por la Iglesia Católica el 27 de septiembre, fue un hombre comprometido cuya obra caritativa sigue inspirando en la actualidad. Sin embargo, durante su vida, el santo sacerdote enfrentó muchas pruebas, incluyendo una acusación de robo

Las vidas de los santos contienen episodios que, en la nuestra, se considerarían, con razón, terribles catástrofes, pero que para ellos son oportunidades para alcanzar el Cielo. Este es el caso del desafortunado percance que sufrió el joven abad Vicente de Paúl en 1600, durante su primera estancia en París.

Ciertamente, algunos historiadores que buscan reducirlo todo a la nada han sugerido que el episodio -tras el cautiverio en Berbería y la increíble huida que lo concluyó- fue inventado, pero esto es dar por sentada la virtud de Vicente de Paúl e insultar la prudencia de la Iglesia al imaginar que no verificó a tiempo y con cuidado las declaraciones del siervo de Dios. Además, ¿por qué un hombre en el ocaso de sus días y habiendo alcanzado la cima, poderoso incluso en el séquito real, habría inventado, bajo la vaga apariencia de edificación, un hecho vergonzoso e insultante? Por lo tanto, debemos admitir tanto la verdad del asunto como su providencial conclusión.

Acércate al rey

Liberado de la esclavitud en Túnez gracias a la esposa musulmana de su amo, un renegado provenzal a quien su esposa convenció de regresar a Francia y convertirse a Cristo, llevándose consigo al sacerdote cautivo, Vicente de Paúl gozó posteriormente de cierta notoriedad que lo llevó a Roma. Su estancia allí coincidió con la de una delegación francesa que había llegado para estudiar el establecimiento de un acercamiento definitivo entre Enrique IV y el papado, así como la aplicación de las medidas del Concilio de Trento, aún en letra muerta en Francia.

Siendo esencial la discreción, no sorprende ver a este joven sacerdote desconocido, originario del suroeste y muy querido por los bearneses, atraer la atención de diplomáticos franceses y romanos, quienes deciden confiarle la misión de acercarse al rey sin ser detectado. Hay que reconocer que la oportunidad es buena para un arribista, para posicionarse. Pero Vicente de Paúl no se preocupa y se dirige a París, encargado de instrucciones secretas, sin considerar ninguna prebenda curial.

No hay forma de demostrar su inocencia

Sin fortuna ni conexiones, incapaz de presumir de su misión para sacarle provecho, el abad Vincent de Paul se alegra enormemente de conocer a un "pueblo" como él, procedente de las Landas, un joven magistrado que ocupa un modesto apartamento en Saint-Germain-des-Prés y ofrece alquilar una habitación de su casa a un precio razonable a este compatriota perdido en la capital. Poco después llega un segundo inquilino, un hombre elocuente y amable que engaña a su anfitrión.

Sin embargo, un día, al volver del trabajo, el magistrado se da cuenta, furioso, de que una suma de 400 escudos -una fortuna- que guardaba en la caja fuerte detrás de su cama, ha desaparecido. Cree recordar haber abierto la caja fuerte delante de Vicente de Paul, sin sospechar nada delante de un sacerdote. Sin mirar más lejos, furioso, lo acusa de robo y le ordena que devuelva el dinero o comparezca ante la justicia.

Vicente de Paúl estaba aterrorizado, pero comprendió que no tenía forma de demostrar su inocencia. Ante la imposibilidad de justificarse, se volvió hacia el crucifijo colgado en la pared y exclamó: "¡Dios mío, tú sabes la verdad! ¿Qué debo hacer?".

Se refugió en un silencio inspirado por el de Cristo ante sus jueces, negándose a intentar la más mínima justificación. No cambió de actitud, ni siquiera cuando su antiguo amigo lo acusó de la ley, amenazándolo con arresto o incluso prisión.

El culpable lo confiesa todo

¿Acaso la digna renuncia de Vicente de Paúl tiene algún efecto en el irascible hombre, o se demora un poco en expresar su sorpresa por la rapidez con la que el otro inquilino, este buen muchacho, se muda repentinamente? En cualquier caso, el proceso se detiene ahí, por el beneficio de la duda. Persiste una odiosa sospecha que proyecta una sombra irrevocable sobre la reputación del joven sacerdote, sin que esto parezca afectarle demasiado, pues lo ve como una señal de la Providencia de que debe alejarse de París y de las tentaciones mundanas. En cuanto a su honor, la consigna de la época, se lo deja a Dios. Y lo hace bien.

Seis años después, el magistrado, tras obtener un puesto en Burdeos, reconoce entre los acusados ​​a su antiguo y amigable inquilino parisino, en prisión por diversos delitos. Unas desagradables sospechas cruzan por su mente, que se hacen realidad cuando el pícaro, tras enfermar en la cárcel y sintiéndose agonizante, negándose a salir con el peso del robo del que había acusado al clérigo sobre su alma, lo confiesa todo, pide perdón y muere.

Bendita Providencia

El juez, avergonzado, no será menos generoso. Se compromete a encontrar al Padre Vicente de Paúl y ofrecerle sus más sinceras disculpas. El Sr. Vicente de Paúl relata así la conclusión de la historia:

"Reconociendo el mal que había cometido al atacar a su inocente amigo con tanta vehemencia y calumnia, le escribió una carta para pedirle perdón, diciéndole que estaba tan disgustado que estaba dispuesto, para expiar su culpa, a ir de rodillas del lugar donde se encontraba para recibir la absolución".