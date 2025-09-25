(VIDEO) ¿Sabías que un país musulmán tiene una de las parroquias más activas?

En un país musulmán, en la ciudad de los rascacielos futuristas, florece una de las comunidades católicas más activas del mundo: la parroquia de Santa María, en el barrio de Oud Metha.
Consagrada en 1989, las cifras de esta parroquia son extraordinarias. Tienen más de 200 mil comuniones cada fin de semana, 15 sacerdotes permanentes, Misas cada media hora en diferentes idiomas, y una gran red de voluntarios.
En entrevista con un El Debate, el padre Tanios Geagea reconoció que el contexto musulmán impone límites pero también despierta una fe auténtica. Descubre más sobre esta inspiradora parroquia en Dubai a través del siguiente video.