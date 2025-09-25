Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) ¿Sabías que un país musulmán tiene una de las parroquias más activas?

Fátima Navarro - publicado el 25/09/25
En el corazón de Dubái, en una país musulmán, una modesta parroquia católica desafía las estadísticas y florece entre rascacielos y restricciones religiosas

En un país musulmán, en la ciudad de los rascacielos futuristas, florece una de las comunidades católicas más activas del mundo: la parroquia de Santa María, en el barrio de Oud Metha.

Consagrada en 1989, las cifras de esta parroquia son extraordinarias. Tienen más de 200 mil comuniones cada fin de semana, 15 sacerdotes permanentes, Misas cada media hora en diferentes idiomas, y una gran red de voluntarios.

En entrevista con un El Debate, el padre Tanios Geagea reconoció que el contexto musulmán impone límites pero también despierta una fe auténtica. Descubre más sobre esta inspiradora parroquia en Dubai a través del siguiente video.

Tags:
islamparroquiavideo
