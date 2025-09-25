Más de 200 mil Vírgenes Peregrinas de Schoenstatt en el mundo

Más de doscientas mil imágenes de la Virgen de Nuestra Señora de Schoenstatt están peregrinando por el mundo 75 años después de que el venerable Joao Pozzobon iniciara en Brasil el Apostolado de la Virgen Peregrina.
Lo afirmó el arzobispo de Santa María, Leomar Brustolin, en un Congreso celebrado del 10 al 14 de septiembre de 2025 en la localidad brasileña de Santa María.
Más de 700 personas de 25 países participaron en este encuentro organizado para conmemorar los 75 años de la Campaña de la Virgen Peregrina de Schoenstatt.
“Esta hermosa iniciativa de llevar esta imagen se ha extendido a más de 100 países”, dijo monseñor Brustolin.
“Llevar a María hasta donde están las personas… -añadió-. Son más de 200 mil imágenes en salida, visitando a las personas”.
Difundiendo esperanza
El congreso incluyó momentos de formación, de compartir y de celebrar el aniversario de esta fecunda iniciativa de la Iglesia.
También impactantes testimonios de personas que al ser visitadas por la Virgen Peregrina reciben cobijo y son transformadas y enviadas.
Se habló de “familias que han vuelto a la Iglesia, matrimonios restaurados y trabajo social realizado en escuelas, prisiones y hospitales, además de muchos otros signos de esperanza que el Apostolado difunde por el mundo”, informa la web del Movimiento de Schoenstatt.
“Todos podemos buscar la santidad en nuestras actividades cotidianas, ya sea como madres de familia, ya sea llevando el Evangelio a los más frágiles, incluso a los que viven en la pobreza de corazón”, destacó una de las participantes, la mexicana María del Carmen Vázquez.
140 mil kilómetros a pie
Otra congresista, Maria Eliane Nascimento, expresó su agradecimiento al iniciador del Apostolado de la Virgen Peregrina de Schoenstatt, Joao Pozzobon.
Este diácono permanente, que se consideraba un “pobre burrito de María”, caminó 140 mil kilómetros con la Virgen Peregrina a lo largo de su vida para acercarla a la gente.
“Estuvo casado, enviudó, tuvo que trabajar y criar a sus hijos, pero nunca utilizó eso como excusa para no servir a la Mater”, afirmó.
“Abrazó el llamado -destacó- y, gracias a él, hoy las imágenes están en todos los hogares y no solo en las iglesias”.
Visitas que marcan
Gracias a los misioneros que colaboran en el Apostolado de la Virgen Peregrina, miles de personas reciben a María, normalmente tres días al mes, en su casa, lugar de trabajo,…
Ellas suelen prepararle un lugar de honor, le confían sus preocupaciones y alegrías, rezan,…
Muchas aseguran que las visitas de la Virgen, que siempre lleva a su Hijo, llevan gracias y marcan.
Puedes solicitar la Virgen Peregrina a la coordinación internacional del Movimiento de Schoenstatt: coordination@schoenstatt.com.