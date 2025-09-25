La visión misionera de Juan Pablo II y san Francisco de Asís

¿Qué relevancia tiene la experiencia misionera de San Francisco y la guía del Papa Juan Pablo II que guio la Iglesia en el cambio de milenio?

La figura del misionero que proponen los documentos de la Iglesia hoy - especialmente los de san Juan Pablo II - tiene mucho en común con la que sugirió san Francisco de Asís en su experiencia misionera, y su manifestación esencial es el testimonio con la propia vida.

Jesucristo anunció el reino del Padre no solo mediante la predicación de la palabra, sino también mediante el testimonio de su vida (cf. Lumen Gentium, 35), y "el testimonio de la vida cristiana y las buenas obras realizadas con espíritu sobrenatural tienen el poder de atraer a los hombres a la fe y a Dios" (Catecismo de la Iglesia Católica, 2044).

El hecho de que los cristianos tienen el deber de mostrar a Dios "con el ejemplo de su vida y con el testimonio de sus palabras el hombre nuevo" (Ad Gentes, 11) también lo afirma el Papa san Pablo VI, señalando que el testimonio es el primer y necesario medio de evangelización, pues "el hombre contemporáneo escucha con más gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros, es porque son testigos" (Evangelii Nuntiandi, 41).

San Francisco

San Francisco fue testigo de su tiempo y lo sigue siendo del nuestro, pues hoy proclama el "mensaje de Cristo" al mundo a través de sus frailes.

Tomás de Celano lo llamó el "nuevo evangelista" que, antes de acercarse a los demás, se sometió a la acción del Evangelio, permitiendo que su corazón se transformara.

Bajo la cruz de san Damián, pidió la iluminación de las tinieblas de su corazón y, antes de actuar, imploró discernimiento.

El Poverello, desconociendo su propio camino, pidió la luz de un Dios lleno de gloria y bondad. Primero, le fue predicada la Buena Nueva, la cual abrazó, y solo entonces comenzó a compartir lo que el Señor le había revelado.

Francisco se concentró tanto en Jesús que, a pesar de su predisposición a vivir una vida oculta, decidió hacerse misionero, siguiendo el ejemplo del Maestro, enviado por el Padre para traer la salvación a la humanidad.

Descubrió, sin embargo, que ser misionero no consiste principalmente en predicar, sino en sumergirse en la misión de Cristo para "vivir según la forma del santo Evangelio" (Testamento, 14; FF 116).

San Juan Pablo II

En 1990, con motivo del 20.º aniversario del decreto conciliar Ad Gentes, el Papa Juan Pablo II publicó la encíclica Redeptoris Missio sobre el valor perdurable de la misión.

El punto de partida es la Santísima Trinidad, y en el texto, el Papa aborda los caminos de la misión, la cooperación y la espiritualidad misionera.

San Juan Pablo II indica también como algo esencial la adhesión interior a Cristo, porque "no se puede comprender y vivir la misión sin referirse a Cristo como enviado a evangelizar" (Redemptoris Missio, 88).

Al compartir el Evangelio con los demás, Francisco no usó la palabra de la proclamación como único medio para contribuir a su conversión. Su ejemplo de vida jugó un papel clave.

Cuando pidió dar ejemplo, no sin razón. Buscó demostrar con su propia vida lo que proponía la Regla, y esta recordaba a los frailes que debían predicar sobre todo con sus acciones y con su vida.

Predicar con el ejemplo

Sin duda, los primeros franciscanos, viviendo según las recomendaciones de san Francisco, llamaron la atención con facilidad, no solo por su actitud fraternal, sino también por su opción por la pequeñez y la pobreza, que contrastaban con el mundo de la época, incluido el religioso.

Esta actitud no ha perdido nada de su actualidad tampoco hoy, porque, como afirma el Papa:

"El testimonio evangélico al que el mundo es más sensible es el de la atención a las personas y la caridad hacia los pobres y los pequeños, hacia los que sufren" (Redemptoris Missio, 42).

En primer lugar, el misionero da testimonio con su vida y abre así el camino a la obra de evangelización, para realizarla "mediante el don no solo de la palabra anunciada, sino también de la vivida" (Veritatis splendor, 107).