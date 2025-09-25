Aleteia
Expulsados de Nicaragua 261 líderes religiosos en siete años 

Nicaragua flag

rarrarorro | Shutterstock

Paulo Teixeira - publicado el 25/09/25
Un informe del Colectivo Nicaragüense “Nunca Más” revela que las acciones del gobierno de Ortega afectan a obispos, sacerdotes, religiosas y laicos

Un informe de la ONG de derechos humanos Colectivo Nicaragua Nunca Más indica que al menos 261 líderes religiosos fueron expulsados ​​de Nicaragua entre 2018 y 2025 por orden del gobierno del presidente Daniel Ortega. El documento, titulado "Fe Bajo Fuego", detalla una serie de medidas represivas contra la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas del país. 

La lista de expulsados ​​incluye a figuras de alto rango, como el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y los obispos Silvio José Báez Ortega, Rolando José Álvarez Lagos e Isidoro del Carmen Mora Ortega. El informe también menciona la expulsión del nuncio apostólico, el obispo Waldemar Stanisław Sommertag, en marzo de 2022. 

De los nueve obispos de Nicaragua, cuatro viven fuera del país. Además del obispo Báez, estuvieron presentes Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí; Isidoro Mora, obispo de Siuna; y Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, han abandonado el país. 

¿Quiénes son los católicos expulsados?

  • Unos 140 sacerdotes  
  • Más de 90 monjas  
  • Unos 10 seminaristas  
  • 3 diáconos  
  • Varios obispos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal  

Censura y cierre de instituciones

El informe de la ONG también revela que las acciones del gobierno no se limitan a expulsar a personas. Entre 2018 y 2025, Nicaragua registró el cierre de 5 mil 609 organizaciones sin fines de lucro, de las cuales mil 294 eran religiosas. 

La represión también afectó a la prensa. Se clausuraron 54 medios de comunicación, 22 de ellos religiosos, incluyendo canales de televisión y emisoras de radio. Las medidas también afectaron a líderes y pastores evangélicos. 

El régimen nicaragüense ha estado expatriando a sus opositores, despojándolos de su nacionalidad y obligándolos a viajar por el mundo, a menudo como expatriados, no solo como exiliados. Además, se confiscan bienes a personas e instituciones. En 2023, la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por los jesuitas y con 9 mil estudiantes, fue expropiada a la Compañía de Jesús. El gobierno confiscó las propiedades, los recursos y los activos de la universidad.  

Obispos con el Papa

El obispo Báez viajó a Roma a petición del Papa Francisco después de que la embajada estadounidense en Nicaragua descubriera un complot para asesinarlo. También fue emblemático el caso del obispo Rolando, quien se negó a salir del país y fue condenado a 26 años de prisión. El Vaticano negoció la liberación del sacerdote, quien fue expulsado del país en enero del año pasado y acogido en el Vaticano. 

Las monjas que tienen que abandonar sus obras sociales y conventos son llevadas por el gobierno a la frontera con Honduras donde son acogidas por las monjas del país vecino.

El Papa León celebró recientemente audiencias privadas con tres obispos nicaragüenses. El Vaticano continúa actuando con discreción en su "rescate" de figuras religiosas perseguidas.  

Tags:
cristianos perseguidosiglesia catolicanicaragua
