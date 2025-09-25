Cómo tener un jardín, incluyendo a María y a los santos 

Un jardín, implica dedicación y mucho cuidado, pero además de los múltiples beneficios de la jardinería, puedes incluir a Maria y a los santos, ¡checa cómo!

San Francisco decía que “la naturaleza es un gran regalo que Dios nos ha dado, y es nuestro deber protegerla.” Por lo que si tienes un jardín en casa, puedes ponerte manos a la obra y restaurarlo.

Ya que san Francisco también decía que, cuando cuidamos de la naturaleza nos enseña a estar en armonía con nosotros mismos y con los demás. Qué mejor manera de tener un espacio donde podamos compartir momentos agradables con tu familia y amigos. Así como también en oración.

RossHelen | Shutterstock

El beneficio de tener plantas y flores

Así como hay muchos tipos de plantas y flores que enaltecen el verde del pasto y de las hojas, cada una tiene su significado y algunos santos nos habla sobre el tema, por ejemplo, santa Hildegarda, quien conocía bien los cuidados y beneficios de las plantas, ya que algunas son curativas y otras comestibles.

Los santos y las flores

Cómo puedes ver, hay grandes beneficios de poner tus manos a la obra y cuidar de tu jardín, pero un dato muy interesante es que, a muchos de los santos se les identifica con alguna flor o planta. Incluyendo a María, pues incluso algunas plantas llevan su nombre o un rasgo que se le atribuye a la Virgen.

Así que, ¡manos a la obra!, aquí te presentamos algunas plantas o flores que puedes plantar en tu jardín.

1 Oro de María (Claéndula)

A esta planta "Oro de María", se le atribuye dicho título por la forma en que estas florecillas amarillas brillan, tal cual como el oro, y se utiliza para honrar a la Virgen María.

Los beneficios de la caléndula, son muchos, especialmente se usa para calmar problemas digestivos y oculares. Así como también actúa como antiinflamatorio y antiséptico.

2 Lirios

Los lirios blancos mantienen un característico aroma perfumado, los cuales nos recuerdan a san José, padre virginal de Jesús, pues nos recuerdan su corazón casto y su pureza, así como la justicia con la que siempre obró y el inmenso amor fiel hacia su esposa María.

Al plantar esa flor en tu jardín, no solo tendrás la hermosa vista de estos lirios al abrir, sino que también desprenden un gran aroma.

3 Rosas

Rosas de santa Teresita Immaculate | Shutterstock

¿A quién no le gustan el brillante color y aroma de las rosas? Esta noble y bella flor, nos recuerda a algunas santas, así como también a María Santísima.

Las rosas se le atribuyen por un lado a la flor más pequeña: santa Teresita del Niño Jesús, por tu tierno y suave aroma, así como también por aquellas palabras que dejó en su autobiografía Historia de un Alma antes de morir, "Después de mi muerte haré caer una lluvia de rosas". "Pasaré mi Cielo haciendo bien sobre la tierra".

Por otro lado, nos recuerda también a santa Rita de Casia, patrona de las causas imposibles, esta santa mÍstica, también se le atribuyen las rosas, puesto que al estar gravemente enferma, le pidió a una de sus parientes que la había visitado, cortara de un rosal de su casa unas rosas y se las trajera tan pronto como pudiera.

Esto ocurrió en temporada de invierno y aunque a su pariente se le había olvidado dicha petición pues pensaba que Rita estaba delirando, al llegar se encontró con una rama de un rosal y esta aunque estaba cubierta por la nieve, de ella prendía una rosa.

4 Clavel

Dianthus por su nombre científico, significa "flor de Dios", y se asocia con la alegría, usándose también como ofrenda a la Virgen del Pilar. Estos claveles se encuentran en distintos colores.

5 Flor de Lis