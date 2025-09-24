Paola Pablo: “Cuando uno abre el corazón, Dios hace lo demás”

En el marco del 15 aniversario de Cielo Abierto, cerca de 20 mil personas se reunieron para adorar a Jesús en la Ciudad de México. Paola Pablo, cantautora, nos comparte sobre su misión evangelizadora a través de la música y las redes

Cielo Abierto, el proyecto de evangelización que se acerca a su 15 aniversario, volvió a llenar el Auditorio Nacional de la Ciudad de México este fin de semana. Cerca de 20 mil asistentes se unieron en oración para pedir por la paz en México, así como fortaleza, esperanza y consuelo para las familias mexicanas que sufren la ausencia de un ser querido desaparecido.

Paola Pablo, cantautora originaria de República Dominicana, habló con Aleteia sobre este proyecto y sobre su misión evangelizadora a través de la música y las redes sociales.

Esta joven teóloga, como muchos otros jóvenes, llegó a la música a través del coro; sin embargo, ese apostolado pronto se convirtió en un llamado evangelizador de tiempo completo. “Yo solo cantaba, pero el Señor hacía lo suyo y eso a mí me inspiraba mucho respeto (...) Entonces, pensé, esto puede ser un don que el Señor me está regalando y yo no quiero desaprovechar ese don”.

A pesar de que nadie en su familia o entorno cercano se había dedicado a la música, y a pesar de desconocer cómo sería el camino, se dejó guiar por Dios y por las personas que Él puso en su camino.

Este camino en la música, reconoce, le ha permitido seguir afianzando su relación con Dios. “Para mí, el haber dicho que sí a la misión y el estar llevando a cabo esto me han permitido seguir profundizando en ese camino; es como poder -cada vez más- abandonarme más en Él”.

Todo nace de la oración

Paola comparte para Aleteia que la composición de sus canciones surge de una unión entre los deseos de alabar y la oración.

En el caso de la canción que cantó en el Cielo Abierto, Aquí me quedó, surgió del deseo de escribir una canción para acompañar el Viernes Santo. A pesar de que trabajó mucho en ella y la puso en oración, la letra tardó en llegar a su mente; sin embargo, aunque el proceso fue largo, la canción se ha convertido en una oportunidad para que muchas personas oren y se encuentren con Cristo crucificado.

“Estaba esperando esa canción; y claro, es una canción muy íntima, muy de oración, pero que yo no tenía idea que iba a tener la repercusión que ha tenido. Pero, cuando uno abre el corazón y hace lo que tiene que hacer, el Señor hace lo demás”.

“Es mi canción porque yo la compuse, pero ya no es mi canción, porque la gente luego la hace suya, y ese es un regalo enorme: esto ya no es solo mi pan y mi pez…”

Esta misma canción guarda una frase muy significativa para ella: “¿Qué decirte si lo sabes todo? Soy pobre y vengo aquí”.

“Esa frase ha sido un regalo de Dios para mi vida, porque es ese devolverme a mi lugar. Vengo a ti Jesús, ¿qué te puedo decir?, ¿qué te puedo contar? Es ese reconocer mi pobreza ante Él, que es mi riqueza. Soy pobre y vengo a ti, porque Tú eres mi todo. Y es una frase que desde el primer momento que me la regaló el Señor, ha sido muy significativa en mi camino”.

Cielo Abierto

Courtesy of Cielo Abierto

Esta misión evangelizadora en la música y las redes sociales fue la que llevó a Paola a Cielo Abierto. Desde junio, Paola comparte escenario con Pedro y Cristal, Itala y Juanjo, Ana Bolivar, Carlos Omar y Maurilio Suárez para adorar a Jesús a través del canto y la predicación.

“Cielo Abierto es ese acercamiento de Jesús a su gente; y también de nosotros, que nos acercamos”.

Este año, Cielo Abierto alcanzó su 30° concierto gratuito de adoración en el Auditorio Nacional, donde contaron con la participación de Mons. Carlos Enrique Samaniego López, nuevo obispo de Texcoco, y -por segunda vez desde Roma- el Presbítero César Alejandro Pluchinotta, coordinador del grupo de oración de la Renovación Carismática del Vaticano.