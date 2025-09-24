Aleteia
El Papa anuncia el Rosario por la Paz el 11 de octubre

Devotees attend a Rosary in homage to Pope Francis following his death in Saint Peter's Square, the Vatican, on April 21, 2025

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 24/09/25
En medio de la creciente tensión internacional, León XIV anunció que se celebraría una oración por la paz en la Plaza de San Pedro el sábado 11 de octubre a las 18:00 hrs

Al finalizar la audiencia general del 24 de septiembre de 2025, el Papa León XIV invitó a los católicos de todo el mundo a rezar el Rosario por la Paz durante todo el mes de octubre. En medio de la creciente tensión internacional, anunció que se celebraría una oración por la paz en la Plaza de San Pedro el sábado 11 de octubre a las 18:00 hrs. (10:00 hrs. en Ciudad de México), en el marco del Jubileo de la Espiritualidad Mariana.

Tags:
papa leon xivpazrosario
