El Papa anuncia el Rosario por la Paz el 11 de octubre

Al finalizar la audiencia general del 24 de septiembre de 2025, el Papa León XIV invitó a los católicos de todo el mundo a rezar el Rosario por la Paz durante todo el mes de octubre. En medio de la creciente tensión internacional, anunció que se celebraría una oración por la paz en la Plaza de San Pedro el sábado 11 de octubre a las 18:00 hrs. (10:00 hrs. en Ciudad de México), en el marco del Jubileo de la Espiritualidad Mariana.
"El mes de octubre, ya próximo, está especialmente dedicado en la Iglesia al Santo Rosario", explicó León XIV. "Por ello, los invito a todos, todos los días del próximo mes, a rezar el Rosario por la paz, personalmente, en familia y en comunidad", dijo.
El Papa invitó especialmente a todos los que sirven al Vaticano a vivir esta oración en la Basílica de San Pedro todas las tardes a las 19:00. "En particular, la tarde del sábado 11 de octubre, a las 18:00, la haremos juntos aquí en la Plaza de San Pedro, en vísperas del Jubileo de la espiritualidad mariana, recordando también el aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II", explicó León XIV.
El 11 de octubre de 1962, Juan XXIII inauguró oficialmente el Concilio Vaticano II, en un contexto internacional tenso. La Crisis de los Misiles de Cuba había aumentado el riesgo de una confrontación nuclear directa entre Estados Unidos y la URSS, y la intervención del Papa había contribuido a reducir la tensión.
Este año, causan gran preocupación el estancamiento de la guerra en Ucrania y las amenazas de Rusia contra otros países europeos, así como la ofensiva israelí en Gaza, que agrava la crisis humanitaria en este territorio, en guerra desde hace casi dos años.
"Hay que renunciar a las armas, abandonar los intereses militares y acercarse a la mesa de negociaciones", insistió ayer por la tarde el Papa, interrogado sobre la situación internacional por los periodistas presentes en Castel Gandolfo, donde había pasado un día de descanso.