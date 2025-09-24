Carta a los Romanos en la Biblia: ¿Quién la escribió?

Este año, se invita a los católicos a reflexionar sobre la Carta a los Romanos. El tema de este año es el mismo que el del Año Santo: "La esperanza no defrauda"

En la Carta a los Romanos, el tema de la esperanza se menciona 13 veces. El Dr. Claudio Vianey señala que "además de aparecer como sustantivo, también aparece como verbo. Y no es el verbo esperar, sino tener esperanza, dejarse llevar o guiar por la esperanza".

¿Cuándo y quién lo escribió?

La Carta a los Romanos se escribió aproximadamente entre los años 57 y 58. Pablo probablemente estaba en Corinto cuando escribió esta carta. Así que, haciendo los cálculos, Pablo escribió esta carta cuando tenía 47 años.

En ese momento de su vida, tenía algunos planes, pero también algunos temores. Así que, cuando Pablo escribió la carta a los Romanos, ya habían pasado unos 20 años desde su conversión al camino de Jesús.

El plan de Pablo, al escribir la Carta a los Romanos, era ir a España a proclamar el Evangelio. Fue con este propósito que Pablo escribió a los cristianos de Roma. Así que, al ir a España, su idea era pasar por Roma y hacer escala allí.

Durante esta parada, pretendía descansar un poco, intercambiar ideas, compartir su fe con los cristianos de Roma y también ver si podía conseguir recursos para continuar su proyecto de llegar a España.

Cuando escribió la carta, probablemente en Corinto, Pablo se dirigía a Jerusalén. Sabía que había opositores a su obra en Jerusalén. Y no estaba seguro de si los propios cristianos de Jerusalén aceptarían la oferta que traía.

El tema de la esperanza que siempre regresa

El punto de partida de la reflexión del apóstol sobre la esperanza es la figura de Abraham y Sara, la pareja que confió en Dios, como se indica en el capítulo 4. La carta utiliza entonces un juego poético de palabras para ilustrar una especie de camino de esperanza.

"Muchas veces en la vida experimentamos tribulaciones, pero estas producen perseverancia. La perseverancia genera experiencia. Y la experiencia conduce a la esperanza. Así que, si a menudo atravesamos momentos de tribulación, no desesperemos, porque la tribulación conduce a la perseverancia, que a su vez conduce a la experiencia, que a su vez conduce a la esperanza", declaró Claudio Vianey en una transmisión en vivo temática.

La forma en que el versículo 5 del capítulo 5 describe la esperanza es relevante: "La esperanza no defrauda, ​​porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado".

El amor y la esperanza

Esta conexión entre el amor y la esperanza es importante porque la virtud se certifica por el amor de Dios.

Las manifestaciones más prominentes del amor de Dios se encuentran en la creación y la redención. "¿Cómo vemos verdaderamente la creación, esperando ansiosamente que nuestra filiación divina se manifieste plenamente?

En esta imagen, vemos una tierra quemada, una tierra llena de cenizas, y sin embargo, hay una pequeña planta que está allí, deseando crecer de esta tierra, anhelando tercamente nacer.

Así, Pablo escribe que no es solo la creación, sino también nosotros, nuestros cuerpos, los que gemimos, esperando su liberación", enfatiza.

El hecho de que Pablo llame la atención sobre diversas actitudes humanas merece una reflexión, pero forma parte de su método:

"A veces, al leer la Carta a los Romanos, podríamos pensar que Pablo tiene una visión muy negativa del ser humano. Que está abandonado a su suerte, dominado por el pecado. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que Pablo está reflexionando. Y su reflexión es más amplia", explica.

Otro juego de palabras que facilita la memorización y resalta los mecanismos fundamentales de la vida se encuentra en el capítulo 12, donde Pablo nos exhorta a ser "gozosos en la esperanza, fuertes en la tribulación y constantes en la oración". El profesor Claudio Vianey afirma:

"La esperanza alegra a las personas. Cuando están en la tribulación, son fuertes. Y siempre constantes en la oración".

La conexión entre esperanza y alegría indica que: