3 beatos que murieron en accidentes de medios de transporte

Muchos santos y beatos han tenido vidas parecidas a las nuestras; y algunos sufrieron accidentes de medios de transporte, como ocurre con frecuencia en la actualidad

La muerte es un acontecimiento que marcará el fin de la vida para todos, sin importar si hemos sido buenos o malos. Y del mismo modo, la manera en la que moriremos no estará relacionada con nuestro grado de santidad. La muestra la tenemos en estos beatos, dos de ellos próximos a ser canonizados, que murieron en accidentes relacionados con medios de transporte.

1 Beata María Troncatti

La beata María Troncatti nació en Corteno, Provincia de Brescia, Italia, el 16 de febrero de 1883. Su vocación a la vida religiosa la llevó a pertenecer a Congregación de las Hijas de María Auxiliadora.

El 9 de noviembre de 1922 fue enviada a Ecuador donde vivió 44 años entre la tribu Shuar, para quienes fue madre, enfermera, maestra, catequista y misionera.

Fue tan amada que cariñosamente la llamaban "madrecita buena". Además, nadie que acudiera a ella quedaba defraudado, pues actuaba con enorme fe y vivía en continua oración.

Ante casos desesperados le preguntaba qué medicinas usaba y ella simplemente respondía "No lo sé, es inexplicable, pero quedan curados".

Murió el 25 de agosto de 1969 en un accidente aéreo cuando se dirigía a realizar ejercicios espirituales. Tenía 86 años. La beata María Troncatti será canonizada el 19 de octubre de este 2025.

2 Beato José Gregorio Hernández

Médico de profesión, el beato José Gregorio Hernández nació el nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, en el estado Trujillo, Venezuela.

Católico ferviente, iba a Misa todos los días y atendía con alegría a sus pacientes con quienes encontró la manera de servir a Dios en los que no podían pagarle, por lo que fue llamado "médico de los pobres".

Fue también maestro y gran científico introdujo prácticas médicas modernas en Venezuela y ayudó a establecer el primer laboratorio de fisiología experimental del país.

El 29 de junio de 1919, José Gregorio salió a comprar medicinas para una anciana necesitada. Al cruzar la calle,

fue atropellado por un automóvil, golpeando su cabeza contra el borde de la banqueta. Murió poco después y al día siguiente fue sepultado.

El beato José Gregorio Hernández será canonizado el próximo 19 de octubre.

3 Beata Sandra Sabattini

Sandra Sabattini Nació en Riccione, Italia, el 19 de agosto de 1961. Fue estudiante de medicina y estaba comprometida con Guido Rossi, por eso es llamada la primera "novia beata".

Perteneció a la comunidad papa Juan XXIII en la que servía con alegría a otros jóvenes discapacitados, pobres o que habían caído en las drogas.

El 29 de abril de 1984, Sandra fue atropellada por un automóvil que iba a gran velocidad en Igea Marina, al norte de Rímini, mientras se dirigía a un evento de su asociación. Falleció el 2 de mayo en el Hospital Bellaria de Bolonia .