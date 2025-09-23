La devoción a la Virgen de la Merced nació en la Edad Media, cuando muchos cristianos eran capturados por los musulmanes y esclavizados en el norte de África. Las duras condiciones y el abandono espiritual afectaban profundamente a los cautivos.
Frente a esta realidad, Pedro Nolasco, un comerciante cristiano, decidió dedicar su vida y fortuna a rescatarlos. Junto a un grupo de colaboradores, comenzó a liberar esclavos; y al agotarse sus recursos, organizaron cofradías para recolectar donativos destinados a esta causa. Fue entonces cuando la Virgen María se les apareció, revelándoles una misión aún más grande.
Descubre esta inspiradora historia en el siguiente video.