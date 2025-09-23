Aleteia
(VIDEO) El origen de la devoción a la Virgen de la Merced

Fátima Navarro - publicado el 23/09/25
La fe, el valor y la compasión dieron origen a una de las devociones más profundas del mundo cristiano: la devoción a la Virgen de la Merced

La devoción a la Virgen de la Merced nació en la Edad Media, cuando muchos cristianos eran capturados por los musulmanes y esclavizados en el norte de África. Las duras condiciones y el abandono espiritual afectaban profundamente a los cautivos.

Frente a esta realidad, Pedro Nolasco, un comerciante cristiano, decidió dedicar su vida y fortuna a rescatarlos. Junto a un grupo de colaboradores, comenzó a liberar esclavos; y al agotarse sus recursos, organizaron cofradías para recolectar donativos destinados a esta causa. Fue entonces cuando la Virgen María se les apareció, revelándoles una misión aún más grande.

Descubre esta inspiradora historia en el siguiente video.

Descubre más advocaciones marianas en esta galería:

{"rendered":"Am\u00e9rica Latina y su madre (advocaciones marianas)"}Galería fotográfica
Tags:
devocionvideovirgen maria
banner image
