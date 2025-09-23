(VIDEO) El conmovedor momento entre el Padre Pío y su papá

La vida del Padre Pío está llena de episodios sorprendentes. Uno de los momentos más entrañables fue el que vivió con su papá, Grazio Forgione: con quien compartió un gesto silencioso pero cargado de significado. Esta historia no solo conmueve, sino que revela cómo el amor familiar puede convertirse en instrumento de santidad.
