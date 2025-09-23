Aleteia
Tu ángel de la guarda te está esperando, empieza a hablarle

UMB-O | Shutterstock

Theresa Civantos Barber - publicado el 23/09/25
"Junto a cada persona hay un ángel que le protege y le guía durante toda la vida". Aquí tienes algunas formas rápidas de conversar con el tuyo.

Cuando nos detenemos a pensar en nuestro ángel de la guarda, es natural sentir una sensación de asombro y admiración. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un espíritu invisible y poderoso para protegernos... ¡Qué regalo!

Estos ángeles velan por toda la Iglesia y por cada uno de nosotros individualmente. El Catecismo nos dice:

"Toda la vida de la Iglesia se beneficia de la misteriosa y poderosa ayuda de los ángeles... Desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su cuidado vigilante y su intercesión".

Cada uno de nosotros también tiene su propio ángel guardián especial. San Basilio escribió: «Junto a cada creyente hay un ángel que le protege y le guía hacia la vida».

Algunas formas de acercarse más

Ángel de la guarda
Zwiebackesser | Shutterstock

Si deseas acercarte más a tu ángel, puedes empezar por la amistad: un saludo durante tus oraciones matutinas o cuando vayas a Misa. Y no dudes en pedirle ayuda más a menudo. Aquí tiene algunas ideas.

Hay quienes le piden a su ángel que se asegure de que se despierten a tiempo cuando tienen que levantarse muy temprano, ya sea para alguna cita importante o un viaje.

Antes de comenzar un proyecto de trabajo, también le puedes pedir a tu ángel de la guarda que te envíe inspiración para ayudarte a escribir algo que sea para la gloria de Dios. Esta idea proviene de esta Carta a los escritores, en la que Michael O'Brien escribió:

"Hace varios años, di un importante paso adelante en mi crecimiento como escritor y pintor cuando encontré un pasaje en la Summa de Santo Tomás de Aquino, en una sección sobre los santos ángeles. Lo estoy parafraseando, pero en esencia dice que si una obra de arte glorifica a Dios y promueve el Reino, Él enviará un ángel de inspiración para ayudar en la creación de la obra. Pero debemos pedírselo a Dios. Él no nos obligará a nada".

También puedes pedir ayuda con fortaleza y perseverancia cuando te enfrentes a una situación difícil en la que sabes que podrías caer en la tentación. ¡Los ángeles son excelentes para dar ese impulso espiritual adicional!

También puedes comenzar una novena a los ángeles de la guarda, cuya festividad es el 2 de octubre, por lo que su novena comienza tradicionalmente el 23 de septiembre. Aquí tienes una hermosa novena.

Para más ideas, consulta los consejos de San Carlo Acutis para entablar amistad con tu ángel y esta lista de formas de profundizar tu relación con él. (¡Solo recuerda no ponerle nombre a tu ángel, Dios ya le ha dado uno!).

Libros para compartir con los niños

Si deseas compartir la novena con tus alumnos o hijos y celebrar con ellos la fiesta de los Ángeles Custodios, aquí tienes algunos libros para enseñarles sobre los ángeles.

Niños, limbo, bautizar, bautismo
Elena Schweitzer

Mi Ángel de la Guarda se lo pasa genial

Este pequeño libro ayudará a los pequeños a conocer más sobre su ángel de la guarda. Este título de un libro que invita a conocer y tratar mejor al ángel guardián que Dios nos ha asignado, describiéndolo como un mundo maravilloso de paz y alegría.

Además este libro ayuda a los niños a que tengan una bonita relación con su ángel custodio y cómo los puede llevar al cielo. El libro lo puedes encontrar en librerías católicas o bien en Amazon.

Los ángeles de Dios para niños

En este libro encontrarás increíbles historias para que tus hijos conozcan no solo a su ángel guardián, sino también a los arcángeles. También lo puedes encargar por Amazon.

En su sinopsis, describe que "este libro está lleno de luz, ternura y enseñanzas para los más pequeños. Los ángeles de Dios para niños es una guía espiritual infantil que presenta, de forma clara y encantadora, a los ángeles y arcángeles que acompañan nuestras vidas".

Tags:
angelconsejospadres-hijos
