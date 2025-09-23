¿Podría ser considerada mártir una persona no católica?

La respuesta es sí y no, dependiendo de tu definición de mártir y de si ese mártir no católico ha sido canonizado por la Iglesia católica

Desde los primeros tiempos de la Iglesia, cristianos de todo el mundo han sido asesinados por su fe, y muchos de ellos han sido reconocidos oficialmente con el título de mártir por la Iglesia católica.

A lo largo de los años, algunos se han preguntado si los no católicos modernos podrían incluirse en esta categoría, ya que hay muchos ejemplos de cristianos fieles que han sido asesinados por su fe.

Mártir: testigo de la fe

Como ocurre con muchas cosas, todo depende de la definición de mártir. La palabra "mártir" deriva originalmente de la palabra griega martus, que significa "testigo que da fe de un hecho del que tiene conocimiento por observación personal".

En el uso cristiano, se aplicó inicialmente a los apóstoles, que fueron testigos directos de la vida de Jesucristo y su resurrección.

Más tarde, en los primeros siglos de la Iglesia, el término se utilizó exclusivamente para referirse a aquellos hombres y mujeres santos que dieron testimonio de Cristo derramando su sangre.

En esta amplia categoría podríamos incluir sin duda a los no católicos (e incluso a los no cristianos), ya que el único requisito es que hayan sido asesinados por su fe en Jesucristo.

Esto se corresponde con lo que el Catecismo de la Iglesia Católica describe como el «bautismo de sangre»:

"La Iglesia siempre ha tenido la firme convicción de que aquellos que sufren la muerte por causa de la fe sin haber recibido el bautismo son bautizados por su muerte por y con Cristo. Este bautismo de sangre, al igual que el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser un sacramento". (CEC 1258)

El Papa Francisco creó en 2023 una comisión titulada "Comisión de los Nuevos Mártires - Testigos de la Fe", cuyo objetivo era identificar a los testigos de la fe en este primer cuarto de siglo y continuar en el futuro. El catálogo incluía tanto a católicos como a no católicos.

Recientemente, el Papa León XIV celebró una ceremonia ecuménica en la que conmemoró el martirio de 1624 cristianos asesinados por su fe desde principios del siglo XXI.

No se trató de un reconocimiento formal del martirio, sino más bien de un registro histórico en el que se catalogaba a quienes murieron por la fe cristiana.

Por lo tanto, si se define como mártir a alguien que puede ser canonizado por la Iglesia católica, la lista se reduce únicamente a aquellos que murieron siendo católicos.

Pero hay algunas excepciones

El Papa Francisco rompió el molde en una ocasión cuando 21 mártires cristianos, entre ellos 20 coptos asesinados por Daech en 2015, en Libia, fueron incluidos en el martirologio romano.

Se trató de un caso en el que la Iglesia copta canonizó primero a estas personas y, posteriormente, el Papa Francisco reconoció a esos santos y los incluyó en la lista oficial de santos de la Iglesia católica.

Es probable que esta acción del Papa Francisco sea una excepción y no la norma, aunque incluso san Juan Pablo II inscribió a varios santos ortodoxos en el martirologio romano durante su pontificado.

"Ecumenismo de sangre"

El martirio es una forma en que los cristianos pueden conformarse más plenamente a Jesucristo, quien nos dio el ejemplo supremo de derramar la sangre en un puro don de sí mismo.

En ocasiones, algunos líderes del Vaticano han señalado que los cristianos, incluidos los no católicos, que dan su vida por Cristo son un fuerte impulso hacia la unidad cristiana. Esto se ha denominado "ecumenismo de la sangre".

Todos los cristianos, sean católicos o no, deben inspirarse en el ejemplo de Jesús y esforzarse por imitarlo lo mejor que puedan.

Para la mayoría de nosotros, eso significará "pequeños" martirios cada día, en los que se nos persigue por nuestra fe de maneras más sutiles.