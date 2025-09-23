Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

¿Podría ser considerada mártir una persona no católica?

MARTYRS

Reproarte-(CC BY-SA 3.0-(modified)

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Philip Kosloski - publicado el 23/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
La respuesta es sí y no, dependiendo de tu definición de mártir y de si ese mártir no católico ha sido canonizado por la Iglesia católica

Desde los primeros tiempos de la Iglesia, cristianos de todo el mundo han sido asesinados por su fe, y muchos de ellos han sido reconocidos oficialmente con el título de mártir por la Iglesia católica.

A lo largo de los años, algunos se han preguntado si los no católicos modernos podrían incluirse en esta categoría, ya que hay muchos ejemplos de cristianos fieles que han sido asesinados por su fe.

Mártir: testigo de la fe

Como ocurre con muchas cosas, todo depende de la definición de mártir. La palabra "mártir" deriva originalmente de la palabra griega martus, que significa "testigo que da fe de un hecho del que tiene conocimiento por observación personal".

En el uso cristiano, se aplicó inicialmente a los apóstoles, que fueron testigos directos de la vida de Jesucristo y su resurrección.

Más tarde, en los primeros siglos de la Iglesia, el término se utilizó exclusivamente para referirse a aquellos hombres y mujeres santos que dieron testimonio de Cristo derramando su sangre.

En esta amplia categoría podríamos incluir sin duda a los no católicos (e incluso a los no cristianos), ya que el único requisito es que hayan sido asesinados por su fe en Jesucristo.

Esto se corresponde con lo que el Catecismo de la Iglesia Católica describe como el «bautismo de sangre»:

"La Iglesia siempre ha tenido la firme convicción de que aquellos que sufren la muerte por causa de la fe sin haber recibido el bautismo son bautizados por su muerte por y con Cristo. Este bautismo de sangre, al igual que el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser un sacramento".

El Papa Francisco creó en 2023 una comisión titulada "Comisión de los Nuevos Mártires - Testigos de la Fe", cuyo objetivo era identificar a los testigos de la fe en este primer cuarto de siglo y continuar en el futuro. El catálogo incluía tanto a católicos como a no católicos.

Recientemente, el Papa León XIV celebró una ceremonia ecuménica en la que conmemoró el martirio de 1624 cristianos asesinados por su fe desde principios del siglo XXI.

No se trató de un reconocimiento formal del martirio, sino más bien de un registro histórico en el que se catalogaba a quienes murieron por la fe cristiana.

Por lo tanto, si se define como mártir a alguien que puede ser canonizado por la Iglesia católica, la lista se reduce únicamente a aquellos que murieron siendo católicos.

Pero hay algunas excepciones

El Papa Francisco rompió el molde en una ocasión cuando 21 mártires cristianos, entre ellos 20 coptos asesinados por Daech en 2015, en Libia, fueron incluidos en el martirologio romano.

Se trató de un caso en el que la Iglesia copta canonizó primero a estas personas y, posteriormente, el Papa Francisco reconoció a esos santos y los incluyó en la lista oficial de santos de la Iglesia católica.

Es probable que esta acción del Papa Francisco sea una excepción y no la norma, aunque incluso san Juan Pablo II inscribió a varios santos ortodoxos en el martirologio romano durante su pontificado.

"Ecumenismo de sangre"

El martirio es una forma en que los cristianos pueden conformarse más plenamente a Jesucristo, quien nos dio el ejemplo supremo de derramar la sangre en un puro don de sí mismo.

En ocasiones, algunos líderes del Vaticano han señalado que los cristianos, incluidos los no católicos, que dan su vida por Cristo son un fuerte impulso hacia la unidad cristiana. Esto se ha denominado "ecumenismo de la sangre".

Todos los cristianos, sean católicos o no, deben inspirarse en el ejemplo de Jesús y esforzarse por imitarlo lo mejor que puedan.

Para la mayoría de nosotros, eso significará "pequeños" martirios cada día, en los que se nos persigue por nuestra fe de maneras más sutiles.

Sin embargo, algunos de nosotros podemos ser llamados algún día a morir por nuestra fe y, si ese es el caso, Dios nos dará la fuerza y el valor para ofrecer nuestra vida como una oblación viva de amor.

¿Damos más peso al pecado que a la misericordia de Dios?
Te puede interesar :¿Damos más peso al pecado que a la misericordia de Dios?
Los sacrificios familiares que permitieron al Padre Pío ser religioso
Te puede interesar :Los sacrificios familiares que permitieron al Padre Pío ser religioso
Cien años de fidelidad a la Iglesia: la excepcional carrera del cardenal Acerbi
Te puede interesar :Cien años de fidelidad a la Iglesia: la excepcional carrera del cardenal Acerbi
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
iglesia catolicamártirprotestantessectas
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día