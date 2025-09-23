León XIV regresa a Castel Gandolfo en la fiesta del Padre Pío

Una vez más, este lunes 22 de septiembre de 2025 por la noche, León XIV regresó a Castel Gandolfo, la residencia papal situada a unos treinta kilómetros al sureste de Roma, donde pasará 24 horas. Con este descanso por tercera semana consecutiva, León XIV se ha acostumbrado a pasar todos los martes —el día de descanso de los papas— lejos del Vaticano.
Como en las semanas anteriores –martes 9 y martes 16 de septiembre– León XIV continuará sus actividades en esta zona de los Castelli Romani, antes de regresar al Vaticano el martes por la noche, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
En el lugar, el pontífice peruano-estadounidense no se aloja en los tradicionales apartamentos papales —transformados en museos por el Papa Francisco—, sino en la Villa Barberini, a unos 500 metros del palacio principal. El verde entorno alberga una cancha de tenis, un deporte que el Papa practica con pasión.
El 15 de agosto, el hermano del Papa, John Prevost, confesó en una entrevista con NBC Chicago que las vacaciones de León XIV en Castel Gandolfo se convertirían en una costumbre permanente de su pontificado. "Intentará ir allí más a menudo porque está […] lejos de las multitudes, lejos del ajetreo diario […] Es realmente una oportunidad para relajarse, y no tiene que llevar el hábito papal todo el tiempo", explicó.
Si bien su predecesor Francisco no descansó fuera del Vaticano, León XIV no es el primer Papa que abandona el Palacio Apostólico el martes, tradicionalmente considerado el descanso semanal de los pontífices. Durante los primeros días de su pontificado, Juan Pablo II tenía por costumbre realizar excursiones a la montaña ese día.