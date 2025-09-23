Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

León XIV regresa a Castel Gandolfo en la fiesta del Padre Pío

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
A statue of Mary presides over a clearing with a man-made pond at Borgo Laudati si' in Castel Gandolfo.

© CD/I.MEDIA

A statue of Mary presides over a clearing with a man-made pond at Borgo Laudati si' in Castel Gandolfo.

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 23/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Por tercera semana consecutiva, el Papa León XIV pasó el martes, día de descanso para los papas, en la Villa Barberini, en Castel Gandolfo

Una vez más, este lunes 22 de septiembre de 2025 por la noche, León XIV regresó a Castel Gandolfo, la residencia papal situada a unos treinta kilómetros al sureste de Roma, donde pasará 24 horas. Con este descanso por tercera semana consecutiva, León XIV se ha acostumbrado a pasar todos los martes —el día de descanso de los papas— lejos del Vaticano.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
castelgandolfodescansopapa leon xiv
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día