¿India o Polonia? Iglesias ansiosas por el primer título de “San Carlo”

Iglesias, capillas y escuelas de todo el mundo están ansiosas por mostrar devoción a los nuevos santos jóvenes de la Iglesia

Cuando los santos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati fueron canonizados el 7 de septiembre, las parroquias y escuelas bajo su patrocinio en todo el mundo se alegraron. Al menos dos estaban ansiosas por obtener la distinción de ser las “primeras” iglesias /capillas en reclamar el título de San Carlo en sus nombres.

El día de las canonizaciones se consagró una nueva iglesia, llamada San Carlo Acutis. Ubicada en Kerala, India, podría tener el honor de ser la primera parroquia nueva dedicada a San Carlo.

Mientras tanto, en Polonia, también el 7 de septiembre, en el Santuario de Nuestra Señora de Licheń tuvo lugar la ceremonia de apertura de la primera capilla del mundo dedicada a él .

La iglesia, construida entre 1994 y 2004, es un importante lugar de peregrinación en Polonia. Durante la liturgia del día de la canonización, se introdujeron reliquias de primera clase del nuevo santo (en concreto, un relicario con la cabellera de Carlo). Tras la Misa, los fieles se dirigieron en procesión a la parte baja de la basílica, a la Sala de la Sábana Santa. Allí se dedicó la Capilla de San Carlo Acutis.

Si bien estos dos lugares rápidamente obtuvieron el título oficial de "santos", están lejos de ser los únicos lugares que llevan el nombre de Carlo, o del santo canonizado con él, Pier Giorgio Frassati.

Parroquias ya dedicadas a estos santos de nuestros días

Montage Aleteia

La parroquia del Beato Carlo Acutis, en el Reino Unido, es una de estas iglesias, fundada mediante la fusión de tres parroquias ya existentes. El día de la canonización, se celebró una Misa en honor del recién reconocido santo.

También está la Iglesia Católica Beato Pier Giorgio Frassati, ubicada en la Diócesis de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos. En 2021, los miembros de su comunidad católica votaron 4 a 1 para nombrar su parroquia y futura iglesia en honor a Frassati.

Según la parroquia de Carolina del Sur, las iglesias que llevan el nombre de personas aún no canonizadas necesitan un permiso especial del Vaticano. En este caso, se otorgó el indulto y la parroquia se erigió formalmente en 2023.

También hay una Capilla Frassati en la Universidad de Auburn en Alabama, establecida en 2019.

Las escuelas también

Hay también una serie de colegios que han honrado a San Carlo y San Pier Giorgio Frassati con sus nombres.

La Preparatoria Católica Frassati es una escuela mixta en Spring, Texas, dirigida por las Hermanas Dominicas de Santa Cecilia. La víspera de la canonización, la escuela celebró a lo grande con una fiesta que duró toda la noche.

No muy lejos, en el área de la Bahía de Houston, otra escuela secundaria está en la fase de desarrollo, dedicada a San Carlo.

Al otro lado del mundo, una nueva escuela primaria y secundaria para 1.800 estudiantes en el suroeste de Sydney, Australia , llevará el nombre de Carlo.

La Academia Católica y de la Iglesia de Inglaterra Beato Carlo Acutis es, como su nombre lo indica, una escuela única con dos tradiciones religiosas unidas bajo el nombre de Carlo Acutis. La escuela publicó en X el 7 de septiembre.

"Al celebrar la canonización de Carlo Acutis, nos enorgullece formar parte de su legado. Un legado al que invitamos a toda nuestra comunidad a unirse, comprometiéndonos a ser y permanecer originales y fieles a nuestra vocación".

La Diócesis de Madison tomó en serio el ejemplo de evangelización digital de San Carlo y nombró su escuela en línea en su honor.

Aunque seguramente habrá más iglesias y escuelas que lleven el nombre de estos dos santos italianos, este primer grupo es el que marca el camino. Estas comunidades católicas están unidas por su dedicación a san Carlo y san Pier Giorgio.

Revive la canonización de Pier Giorgio y Carlo Acutis con estas imágenes: