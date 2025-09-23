Aleteia
separateurCreated with Sketch.

El secreto del Padre Pío para tener paz en tiempos de crisis

Padre Pio

Image générée par une IA / Canva Aleteia

Padre Pio

Karen Hutch - publicado el 23/09/25
En un mundo dominado por la ansiedad y la incertidumbre, las palabras simples del Padre Pío "Ora, espera y no te preocupes" nos ofrecen un camino hacia la serenidad

Vivimos en una época en la que el estrés, la ansiedad y las preocupaciones están presentes en nuestro día a día y parecería que ninguna tiene fin. En medio de esa tormenta, el Padre Pío un santo del siglo XX  nos deja su mejor secreto, tan breve como profundo: "Ora, espera y no te preocupes". 

La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Estas palabras, lejos de ser una frase de consuelo superficial, encierran un verdadero camino de vida espiritual. A través de su ejemplo, el Padre Pío nos enseña a cultivar una paz interior que no depende de las circunstancias externas.

Recordando entonces al padre Pío, te compartimos este secreto de san Pío de Pietrelcina que se desarrolla en tres sencillos puntos. 

Padre Pio bronze relief close up
froshea | Flickr | CC BY-SA 2.0 | Altered by Aleteia

1Orar: una relación viva que da sentido

Para el Padre Pío, la oración no era parte de una rutina mecánica, sino una conversación continua con Dios. Desde muy joven, pasaba horas en adoración y rezaba decenas de rosarios al día. Pero más allá de la cantidad, lo esencial era la profundidad con la que vivía ese encuentro.

 "La oración es la mejor arma que tenemos; es la llave que abre el corazón de Dios".

—Padre Pío

En tiempos de crisis, muchas personas abandonan la oración porque no “sienten” nada. Sin embargo, el Padre Pío nos enseña que orar no es sentir, sino perseverar, incluso cuando parece que no hay respuesta.

¿Cómo aplicarlo?

  • Dedica al menos 10 minutos al día a una oración silenciosa, aunque estés cansado.
  • Vuelve al rosario: el mismo Padre Pío lo llamaba “su arma”.
  • Haz de tu día una oración: ofrece tu trabajo, tus problemas, tus alegrías.

2Esperar: confiar en el tiempo de Dios

Esperar no es simplemente "no hacer nada". Es confiar activamente en que Dios actúa, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El Padre Pío vivió esto intensamente. Fue acusado injustamente, incomprendido, vigilado por el Vaticano durante años. Sin embargo, nunca perdió la fe.

"La paciencia es la compañera de la sabiduría".

—Padre Pío

En nuestra cultura del "todo ya", esperar puede ser una tortura. Pero el Padre Pío nos muestra que la espera vivida con fe es un acto de amor y abandono.

¿Cómo aplicarlo?

Święty ojciec Pio podczas Eucharystii
Leemage via AFP
  • Si algo no se resuelve, en vez de desesperarte, repite: "Jesús, en Ti confío".
  • Acepta que no todo está bajo tu control, y que eso está bien.
  • Evita tomar decisiones impulsivas cuando estás ansioso.

3No te preocupes: la preocupación es una pérdida de energía espiritual

La preocupación constante no resuelve nada, pero desgasta mucho. El Padre Pío lo sabía, y por eso insistía en la paz interior como fruto de la fe. No se trata de ignorar los problemas, sino de entregarlos a Dios con confianza.

"Ten fe y no te preocupes. Dios está contigo".

—Padre Pío

La paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos.

¿Cómo aplicarlo?

  • Escribe tus preocupaciones y preséntaselas a Dios en oración.
  • Apaga el móvil una hora antes de dormir y cultiva el silencio.
  • Haz examen de conciencia y acude a la confesión: la paz también nace de la reconciliación.

Un camino simple, pero profundo

El secreto del Padre Pío para vivir en paz no era mágico ni fácil, pero sí profundamente eficaz: orar con fe, esperar con paciencia, y confiar sin preocuparse. En su vida no faltaron las pruebas, pero su alma permanecía firme, sostenida por Dios.

