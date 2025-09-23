¿Damos más peso al pecado que a la misericordia de Dios?

Muchos cristianos creen que su pecado es tan grande que no alcanzan el perdón de Dios, por lo que no dejan actuar en ellos su misericordia

La naturaleza humana es compleja: sus pensamientos y sistema de creencias cambian de persona a persona y nadie es igual a otro. Pero Dios a todos nos ama igual y desea que nos salvemos. Y también que creamos que, por más grande que sea nuestro pecado, su misericordia todo lo alcanza.

Las heridas del alma que impiden ver

Cometer pecados nos viene de herencia: desde que Adán y Eva perdieron la gracia y el paraíso, nos dejaron en situación de pecado original:

"Y dijo al hombre: 'Porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida.... Entonces expulsó al hombre del jardín de Edén, para que trabajara la tierra de la que había sido sacado'" (Gn 3, 17; 23).

Sabemos que el Bautismo es el remedio definitivo para ese mal. Sin embargo, nuestra inclinación al mal se mantuvo.

Pero Jesús nos regaló el sacramento de la Reconciliación para volver a los brazos del Padre amoroso. Lo único que nos impide ver cuánto nos ama son las heridas que llevamos en el alma, muchas veces disfrazadas de autosuficiencia o soberbia.

Porque creemos que no necesitamos de Dios y que todo lo que nos aqueja lo podemos resolver solos.

Así es que, cuando reconocemos que el pecado nos duele y nos ha separado del Señor, es el momento de volvernos a Él como el hijo pródigo:

"Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: 'Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo'" (Lc 15, 18-19).

Acercarse sin temor

Ciertamente, el temor se presenta de muchas maneras y una de ellas es la vergüenza: "¿qué va a pensar el padre de mí?", el temor a ser juzgados o regañados se convierten en impedimentos para que el perdón de Dios se desborde en nosotros.

Es cuando requerimos hacer un acto de fe en la misericordia divina, que quiere que todos nos salvemos y que sigue enviando voces - a veces la Santísima Virgen o el mismo Señor Jesús que se aparecen a algún místico en revelaciones privadas - para que nos recuerden que su amor no se acabará nunca.

Pero también que requiere de nuestra conversión, porque quien no se salve será por su propia culpa. Porque su confianza en Dios falló o porque no se esforzaron o porque se sintieron demasiado indignos.

No obstante, la mayor prueba de su perdón amoroso es su Palabra:

"Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna" (Jn 3, 16).

No dejemos que esas trampas nos atrapen. El Señor siempre está esperando para perdonarnos con su infinita misericordia, acerquémonos como los niños a su Padre cele