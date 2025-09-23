Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Historias que inspiran
separateurCreated with Sketch.

Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé, victoria del corazón y del equipo

Ballon d’Or 2025 : Ousmane Dembélé célèbre un sacre collectif

FRANCK FIFE | AFP

Ousmane Dembélé est devenu le sixième Français à décrocher le Ballon d'or ce 22 septembre.

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Anna Ashkova - publicado el 23/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Ousmane Dembélé recibió el Balón de Oro 2025 el 22 de septiembre. El delantero de la selección francesa y del PSG expresó su emoción y agradecimiento, mencionando a su equipo y a su familia

Un emotivo Ousmane Dembélé subió al escenario del Théâtre de Châtelet de París durante la 69.ª ceremonia del Balón de Oro 2025, el lunes 22 de septiembre. El delantero del Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League y mejor jugador de la competición, recibió el premio más prestigioso: el Balón de Oro. Durante su discurso, ante el público, su madre y sus seres queridos, el atleta de 28 años no olvidó expresar su gratitud a sus compañeros. 

"Ha sido un año excepcional, especialmente el 2024-2025, donde lo ganamos prácticamente todo. Me apoyaron en las buenas y en las malas, y mejoramos nuestro juego para ganar todos estos trofeos colectivos. Este trofeo individual, para mí, lo ganó realmente el equipo", dijo.

Ousmane Dembélé era el favorito con sus 35 goles y 16 asistencias en todas las competiciones, su victoria en la final de la Champions League y su influencia en el juego del mejor equipo del continente. Pero las palabras del futbolista reflejan una sincera gratitud que subraya que este éxito no es una hazaña solitaria, sino el fruto de un trabajo en equipo incansable y un apoyo incondicional.

El futbol, ​​la alegría infantil de los pontífices
Te puede interesar :El futbol, ​​la alegría infantil de los pontífices
“Soy muy mariano”: Néstor Lorenzo, técnico de la Selección de fútbol de Colombia
Te puede interesar :“Soy muy mariano”: Néstor Lorenzo, técnico de la Selección de fútbol de Colombia
El secreto del Padre Pío para tener paz en tiempos de crisis
Te puede interesar :El secreto del Padre Pío para tener paz en tiempos de crisis

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
deporteequipofutbol
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día