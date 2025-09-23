Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé, victoria del corazón y del equipo

Un emotivo Ousmane Dembélé subió al escenario del Théâtre de Châtelet de París durante la 69.ª ceremonia del Balón de Oro 2025, el lunes 22 de septiembre. El delantero del Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League y mejor jugador de la competición, recibió el premio más prestigioso: el Balón de Oro. Durante su discurso, ante el público, su madre y sus seres queridos, el atleta de 28 años no olvidó expresar su gratitud a sus compañeros.
"Ha sido un año excepcional, especialmente el 2024-2025, donde lo ganamos prácticamente todo. Me apoyaron en las buenas y en las malas, y mejoramos nuestro juego para ganar todos estos trofeos colectivos. Este trofeo individual, para mí, lo ganó realmente el equipo", dijo.
Ousmane Dembélé era el favorito con sus 35 goles y 16 asistencias en todas las competiciones, su victoria en la final de la Champions League y su influencia en el juego del mejor equipo del continente. Pero las palabras del futbolista reflejan una sincera gratitud que subraya que este éxito no es una hazaña solitaria, sino el fruto de un trabajo en equipo incansable y un apoyo incondicional.
