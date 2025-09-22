Aleteia
León XIV elogia el “coraje” de las monjas ante las guerras y la violencia

TIZIANA FABI | AFP

I.Media - publicado el 22/09/25
El Papa León XIV se reunió con religiosas de diferentes congregaciones y rindió homenaje a la memoria de "mujeres extraordinarias que misionaron en tiempos difíciles"

La historia de las congregaciones femeninas está marcada por "mujeres fuertes y valientes que no dudaron en asumir riesgos", declaró el Papa León XIV el 22 de septiembre de 2025 durante una audiencia con religiosas de cuatro congregaciones que celebraban sus capítulos generales. Este encuentro reunió a las Carmelitas Descalzas de Tierra Santa, las Hermanas de Santa Catalina, Virgen y Mártir, las Misioneras Salesianas de María Inmaculada y las Hermanas de San Pablo de Chartres.

mujerpapa leon xivreligiosas
