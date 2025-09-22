Cien años de fidelidad a la Iglesia: la excepcional carrera del cardenal Acerbi

Nueve meses después de ser creado cardenal en el último consistorio del Papa Francisco, el italiano Angelo Acerbi celebra su centenario el 23 de septiembre. Este antiguo diplomático de la Santa Sede, que comenzó su carrera con Pío XII y fue rehén en Colombia, se convierte en el quinto cardenal de la historia de la Iglesia en cumplir 100 años

Fiel servidor de ocho Papas, el cardenal Angelo Acerbi celebra cien años el martes 23 de septiembre. Se convierte en el quinto cardenal de la historia de la Iglesia que alcanza los 100 años, testimonio de una excepcional carrera de servicio a la Iglesia en todo el mundo.

Su nombre, desconocido para el gran público, sorprendió en el último consistorio del Papa Francisco, en diciembre de 2024, cuando a los 99 años se convirtió en el cardenal de más edad de la historia en ser creado cardenal, coronando una carrera muy completa. Nacido el 23 de septiembre de 1925 en Sesta Godano, un pueblo del noroeste de Italia, Angelo Acerbi fue ordenado sacerdote a los 22 años, en marzo de 1948, antes de incorporarse al servicio diplomático papal en 1956, bajo el pontificado de Pío XII. Es probablemente uno de los últimos testigos directos que trabajaron en el Vaticano en una época que "los menores de 100 años no pueden conocer".

El cardenal Anglo Acerbi recibe el birrete cardenalicio MASSIMO VALICCHIA | NurPhoto via AFP

Como sacerdote, vivió los años del Concilio Vaticano II y los profundos cambios en la vida de la Iglesia bajo los pontificados de Pío XII, Juan XXIII y Pablo VI. Trabajó en las misiones pontificias de Colombia, Brasil, Francia, Japón y Portugal, y en la Secretaría de Estado en Roma.

En junio de 1974, Pablo VI le ordenó obispo y le nombró Pro-Nuncio Apostólico en Nueva Zelanda y Delegado Apostólico para el Océano Pacífico, en un complejo contexto de descolonización de algunos de estos pequeños territorios diseminados por una inmensa zona marítima. Fue el primer representante del Vaticano enviado de forma estable y oficial a esta parte del mundo, que Pablo VI había visitado cuatro años antes.

Un valioso rehén para la guerrilla colombiana

En 1979, Juan Pablo II nombró a Monseñor Angelo Acerbi Nuncio Apostólico en Colombia. Más de 20 años después de su primer servicio en el país como asesor de la Nunciatura, regresó a territorio conocido, pero se encontró directamente enfrentado a la guerra civil. En febrero de 1980, junto con otras 26 personalidades, entre ellas numerosos diplomáticos, fue tomado como rehén después de que guerrilleros del Movimiento 19 de Abril asaltaran la embajada de la República Dominicana, donde se celebraba una recepción.

Retenido durante varias semanas, Monseñor Acerbi vio respetada su condición de sacerdote y obtuvo permiso para celebrar Misa todos los días para los presentes, lo que dio lugar a una sorprendente declaración de un miembro de la guerrilla. Anunciando la liberación de algunos de los rehenes para Semana Santa "en honor de la Iglesia católica, la Iglesia de los oprimidos", esta mujer anuncia sin embargo que el embajador del Vaticano permanecerá cautivo porque "es una persona muy importante desde el punto de vista táctico". Pero sobre todo ofrece otro argumento, absolutamente imparable: "Además, si le liberamos, ¿quién va a celebrar la Misa cada mañana? Sin embargo, el arzobispo Acerbi fue liberado poco después por el movimiento armado de extrema izquierda del que procede el actual presidente colombiano, Gustavo Petro.

Tras permanecer en Colombia durante más de una década, el Nuncio Apostólico fue trasladado a países europeos más tranquilos en la década de 1990: Hungría y Moldavia, donde se convirtió en el primer nuncio tras la caída de los regímenes comunistas, y los Países Bajos, uno de los países más secularizados del mundo. Posteriormente, fue prelado de la Orden de Malta de 2001 a 2015, retirándose a la edad de 90 años.

Durante el consistorio de 2024, declaró a los medios vaticanos que veía esta creación del cardenalato como "un signo de aprecio y reconocimiento por el servicio que tantos nuncios antiguos y nuevos […] están llevando a cabo en el mundo". Sorprendido por su nombramiento a una edad tan avanzada, confesó descubrir su nuevo estatus "con gran gratitud y reconocimiento, pero también con un poco de miedo porque siempre es una gran novedad para todos, pero especialmente para los mayores". Primero en la lista de nuevos cardenales, fue él quien pronunció el discurso de agradecimiento al Papa al comienzo de la ceremonia.