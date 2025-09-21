(VIDEO) Oración por las mamás solteras

Ser madre soltera es un acto de amor valiente y de una lucha constante. Cada día representa un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para demostrar que el amor de una madre, sostenido por la gracia de Dios, es capaz de levantar un hogar y formar un corazón.
Esta oración nace desde lo más profundo del alma de aquellas mujeres que, aún en medio de la soledad y la incertidumbre, se aferran a la fe como su ancla y su refugio.
Te compartimos una oración por los mamás solteras, para que Dios las guíe y las acompañe siempre.