Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Oración por las mamás solteras

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Fátima Navarro - publicado el 21/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Que esta oración conceda a las mamás solteras consuelo, fortaleza y la certeza de que no camina sola, pues Dios las acompaña en todo momento

Ser madre soltera es un acto de amor valiente y de una lucha constante. Cada día representa un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para demostrar que el amor de una madre, sostenido por la gracia de Dios, es capaz de levantar un hogar y formar un corazón.

Esta oración nace desde lo más profundo del alma de aquellas mujeres que, aún en medio de la soledad y la incertidumbre, se aferran a la fe como su ancla y su refugio.

Te compartimos una oración por los mamás solteras, para que Dios las guíe y las acompañe siempre.

(VIDEO) Mamá y licenciada: Conoce cómo con una comunidad es posible
Te puede interesar :(VIDEO) Mamá y licenciada: Conoce cómo con una comunidad es posible
¿Cómo se revela la maternidad de María en la Biblia?
Te puede interesar :¿Cómo se revela la maternidad de María en la Biblia?
Famosos de Hollywood que nos recuerdan el valor de la vejez
Te puede interesar :Famosos de Hollywood que nos recuerdan el valor de la vejez
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
familiaoraciónvideo
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día